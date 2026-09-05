Виткофф и Кушнер после приземления в РФ направились кортежем в центр Москвы — их встретил посланник Путина

Посланцы президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер после прибытия на самолёте в москву 5 сентября отправились из аэропорта кортежем в центр москвы. Об этом сообщают российские СМИ, пишет УНН.

Подробности

Самолёт с Уиткоффом и Кушнером на борту приземлился в московском аэропорту "Внуково", как сообщают российские СМИ, в 12:52 по местному времени. Хотя сообщения о прибытии посланцев Трампа в российских СМИ появились раньше.

В то же время журналист Axios Барак Равид также сообщил о приземлении самолёта правительства США, который, как считается, перевозит посланцев президента Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, в москве около 13 часов.

Их приехал встретить российский переговорщик, спецпредставитель главы кремля по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, кирилл дмитриев, пишут российские СМИ.

После этого дмитриев, Уиткофф и Кушнер выехали из "Внуково", кортеж направился в сторону центра москвы.

Дополнение

Как отмечает AP, посланцы США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в москву в субботу, чтобы попытаться возобновить приостановленные попытки прекратить полномасштабное вторжение россии в Украину.

Последний известный визит Уиткоффа и Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа, в москву состоялся в январе, когда они встретились с главой кремля владимиром путиным в кремле. Ранее они никогда не посещали Киев, но Зеленский сказал, что ожидает их в столице Украины в воскресенье, 6 сентября.