Що святкують 9 вересня в Україні та світі

9 вересня відзначають Міжнародний день захисту освіти від нападів під егідою ООН, Всесвітній день краси, Всесвітній день електромобілів, а Таджикистан святкує День Незалежності. У церковному календарі за новим стилем вшановують святих праведних богоотців Йоакима і Анни, а за старим — преподобного Пімена Великого та преподобного Кукшу Печерського, пише УНН.

Міжнародний день захисту освіти від нападів (International Day to Protect Education from Attack)

Офіційна пам'ятна дата ООН, заснована рішенням Генеральної Асамблеї у 2020 році за ініціативи Катару та ЮНЕСКО. День покликаний привернути увагу світової спільноти до загроз, із якими стикаються здобувачі освіти та педагоги в зонах збройних конфліктів, де школи нерідко стають цілями військових атак або використовуються як дислокації збройних формувань. Подія підкреслює обов'язок держав дотримуватися Декларації про безпеку шкіл і гарантувати безперервний доступ дітей до безпечного освітнього середовища навіть у період війни.

Всесвітній день краси (World Beauty Day)

Подія заснована у 1995 році за ініціативою Міжнародного комітету естетики та косметології (CIDESCO) — провідної світової організації у сфері б'юті-індустрії. Свято присвячене естетиці, гармонії та сприйняттю краси в усій її різноманітності, а також є професійним днем для косметологів, стилістів, пластичних хірургів, візажистів і фахівців модної індустрії.

Міжнародний день обізнаності про фетальний алкогольний синдром (FASD Awareness Day)

Глобальна медико-просвітницька ініціатива, започаткована у 1999 році. Акція символічно розпочинається о 9:09 ранку 9-го числа 9-го місяця, що нагадує про 9 місяців вагітності, протягом яких жінка має повністю утримуватися від вживання алкоголю. Мета дня — поширення інформації про незворотні фізичні та ментальні порушення розвитку плоду, спричинені впливом алкоголю під час виношування дитини.

Всесвітній день електромобілів (World EV Day)

Неофіційне міжнародне свято, засноване у 2020 році медіакомпанією Green.TV для популяризації екологічно чистого транспорту та сталого розвитку. Подія об'єднує автовиробників, постачальників інфраструктури зарядних станцій та власників електрокарів для обговорення переваг відмови від двигунів внутрішнього згоряння та прискорення декарбонізації транспортної галузі.

День Незалежності Таджикистану

Головне національне свято країни, встановлене на честь ухвалення 9 вересня 1991 року на сесії Верховної Ради Республіки Таджикистан Декларації про державну незалежність від СРСР. У цей день по всій країні проходять урочисті військові паради, святкові ходи, святкові салюти та загальнонародні гуляння.

День заснування КНДР

Головне державне свято Демократичної Народної Республіки Корея, присвячене офіційному проголошенню республіки 9 вересня 1948 року під керівництвом Кім Ір Сена після розділу Корейського півострова. Дата відзначається масштабними військовими парадами у Пхеньяні, масовими гімнастичними виступами та державними церемоніями.

День пам'яті жертв Голокосту та расового насильства в Словаччині

Офіційна пам'ятна дата, заснована на згадку про 9 вересня 1941 року, коли уряд Першої Словацької республіки ухвалив так званий "Єврейський кодекс" — комплекс антисемітських законів, що позбавив єврейське населення громадянських і майнових прав та став першим кроком до їхньої подальшої депортації до концтаборів.

День пам'яті святих праведних богоотців Йоакима і Анни

За новим календарем православна та греко-католицька церкви відзначають день пам'яті святих праведних богоотців Йоакима і Анни — батьків Пресвятої Богородиці. За церковним уставом, вшанування святих батьків припадає на наступний день після свята Різдва Богородиці. Праведні Йоаким і Анна вважаються покровителями подружжя, родинного затишку та бездітних пар, які моляться про дарування дітей. Також цього дня згадують святого мученика Северіана Севастійського, який прийняв мученицьку смерть за віру в Христа у IV столітті.

За старим календарем віряни вшановують пам'ять преподобного Пімена Великого, одного із найшанованіших єгипетських християнських подвижників V століття та засновників чернецтва, чиї мудрі вислови увійшли до скарбниці патериків. Крім того, згадують преподобного Кукшу Печерського — ієромонаха Києво-Печерської лаври, видатного просвітителя та хрестителя язичницьких племен в'ятичів, який разом зі своїм учнем Никоном прийняв мученицьку смерть від язичників на початку XII століття