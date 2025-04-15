Таджикистан

Ціни на кавуни в Україні знизилися на третину за тиждень - моніторинг

Ціни на кавуни в Україні впали на 30% через збільшення пропозиції. Вартість становить 3-8 грн/кг, що на 60% нижче, ніж торік. Експерти не прогнозують значного покращення ситуації на ринку.