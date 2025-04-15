Таджикистан

Президент Таджикистану запропонував ввести кримінальну відповідальність за несплату та крадіжку електроенергії. Він стурбований великими втратами електроенергії взимку.
В аеропорту Актау зазнав аварії літак "Азербайджанських авіаліній", що летів з Баку до Грозного. З 67 пасажирів на борту 25 осіб
вижили, 19 з них вже госпіталізовано.
Ціни на кавуни в Україні впали на 30% через збільшення пропозиції. Вартість становить 3-8 грн/кг, що на 60% нижче, ніж торік.
Експерти не прогнозують значного покращення ситуації на ринку.
Вірменія не братиме участі у навчаннях ОДКБ 'Кобальт-2024' у Новосибірську 14-16 серпня. Це вже четверта відмова Вірменії від
участі в навчаннях ОДКБ, що може свідчити про охолодження відносин з організацією.