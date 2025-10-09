путін та лідер Азербайджану Алієв вперше зустрілися після збиття російською ППО азербайджанського літака - росЗМІ

$41.400.09
48.140.04
ukenru
14:03 • 1084 перегляди
Звільнено 180,8 кв. км території Донеччини: Сирський про перебіг Добропільського контрнаступу
Ексклюзив
11:29 • 10237 перегляди
Суд розгляне клопотання про відсторонення мера Вишгорода з посади 15 жовтня
09:40 • 26504 перегляди
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило “найдешевшого аналога” рятує ваш гаманець
Ексклюзив
09:10 • 29433 перегляди
“Законопроєкт приховають”: що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
08:36 • 19839 перегляди
Створення Кіберсил ЗСУ підтримав парламент: що відомо про структуру
9 жовтня, 08:06 • 19524 перегляди
Українська делегація вирушає до США наступного тижня: Зеленський назвав теми переговорів
Ексклюзив
9 жовтня, 07:35 • 30602 перегляди
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
9 жовтня, 07:20 • 16655 перегляди
Удари рф знищили понад половину видобутку газу в Україні - Bloomberg
9 жовтня, 05:56 • 15580 перегляди
Одещину вночі рф атакувала дронами: 5 постраждалих, є пошкодження у порту та перебої зі світломPhotoVideo
9 жовтня, 01:15 • 16854 перегляди
"Історичне досягнення": Нетаньяху та Трамп привітали один одного з мирною угодою та домовилися про зустріч в Ізраїлі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
3м/с
91%
745мм
Популярнi новини
Toyota збирається випустити "перші у світі" повністю твердотільні акумулятори для електрокарів9 жовтня, 06:16 • 15793 перегляди
Netflix робить ігри доступними на телевізорах9 жовтня, 06:39 • 9360 перегляди
У Києві почали будувати протирадіаційні укриття: перші зведені на Оболоні – РДАPhoto9 жовтня, 06:41 • 3604 перегляди
ООН скоротить чверть миротворців у дев'яти гарячих точках світу через брак коштів9 жовтня, 07:24 • 18893 перегляди
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto12:21 • 13108 перегляди
Публікації
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto12:21 • 13271 перегляди
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило “найдешевшого аналога” рятує ваш гаманець09:40 • 26517 перегляди
“Законопроєкт приховають”: що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
Ексклюзив
09:10 • 29446 перегляди
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
Ексклюзив
9 жовтня, 07:35 • 30609 перегляди
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
Ексклюзив
8 жовтня, 13:46 • 64531 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Ірина Мудра
Олексій Гончаренко
Актуальні місця
Україна
Китай
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Брюссель
Реклама
УНН Lite
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto12:21 • 13271 перегляди
Netflix робить ігри доступними на телевізорах9 жовтня, 06:39 • 9552 перегляди
Джордж Клуні пояснив, чому виховує своїх дітей у сільській місцевості8 жовтня, 16:22 • 29027 перегляди
Кріштіану Роналду став першим футболістом-мільярдером в історії8 жовтня, 07:42 • 46200 перегляди
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу7 жовтня, 11:00 • 60045 перегляди
Актуальне
ChatGPT
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси
Ейфелева вежа

путін та лідер Азербайджану Алієв вперше зустрілися після збиття російською ППО азербайджанського літака - росЗМІ

Київ • УНН

 • 1098 перегляди

володимир путін вперше за рік зустрівся з Ільхамом Алієвим, обговоривши катастрофу літака AZAL, який розбився в Казахстані після роботи російської ППО. путін заявив, що дві ракети вибухнули за кілька метрів від літака, не вразивши його безпосередньо.

путін та лідер Азербайджану Алієв вперше зустрілися після збиття російською ППО азербайджанського літака - росЗМІ

російський диктатор володимир путін вперше за рік зустрічається з азербайджанським лідером Ільхамом Алієвим. При цьому путін заявив, що поруч із літаком AZAL взорвались дві ракети російської ПВО, пише УНН з посиланням на росЗМІ.

Деталі

путін запропонував президенту Алієву розпочати зустріч з обговорення ситуації з катастрофою літака азербайджанської авіакомпанії AZAL, який прямував до Грозного, отримав пошкодження під час роботи російської ППО та розбився в Казахстані.

володимир путін також нагадав про свої вибачення за те, що трагедія з літаком AZAL сталася у небі над росією.російський президент вперше підтвердив, що азербайджанський літак розбився в Казахстані після роботи ППО в росії.

Однак він стверджує, що дві ракети, які були випущені російською протиракетною системою, не вразили літак AZAL безпосередньо, а вибухнули за кілька метрів.путін та Алієв зустрічаються на полях міждержавних заходів у Таджикистані. Остання повноцінна зустріч лідерів була у жовтні минулого року.

Літак AZAL розбився під Актау 25 грудня 2024 року. 2025 року відносини між москвою та Баку різко загострилися після арештів представників азербайджанської діаспори в Єкатеринбурзі.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Обговорили дипломатичну роботу для встановлення реального миру, а також - енергетичну співпрацю.

Павло Зінченко

ПолітикаНовини Світу
Електроенергія
Володимир Путін
Баку
Ільхам Алієв
Таджикистан
Азербайджан
Володимир Зеленський
Казахстан