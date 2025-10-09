путін та лідер Азербайджану Алієв вперше зустрілися після збиття російською ППО азербайджанського літака - росЗМІ

російський диктатор володимир путін вперше за рік зустрічається з азербайджанським лідером Ільхамом Алієвим. При цьому путін заявив, що поруч із літаком AZAL взорвались дві ракети російської ПВО, пише УНН з посиланням на росЗМІ.

Деталі

путін запропонував президенту Алієву розпочати зустріч з обговорення ситуації з катастрофою літака азербайджанської авіакомпанії AZAL, який прямував до Грозного, отримав пошкодження під час роботи російської ППО та розбився в Казахстані.

володимир путін також нагадав про свої вибачення за те, що трагедія з літаком AZAL сталася у небі над росією.російський президент вперше підтвердив, що азербайджанський літак розбився в Казахстані після роботи ППО в росії.

Однак він стверджує, що дві ракети, які були випущені російською протиракетною системою, не вразили літак AZAL безпосередньо, а вибухнули за кілька метрів.путін та Алієв зустрічаються на полях міждержавних заходів у Таджикистані. Остання повноцінна зустріч лідерів була у жовтні минулого року.

Літак AZAL розбився під Актау 25 грудня 2024 року. 2025 року відносини між москвою та Баку різко загострилися після арештів представників азербайджанської діаспори в Єкатеринбурзі.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Обговорили дипломатичну роботу для встановлення реального миру, а також - енергетичну співпрацю.