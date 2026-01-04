Пошкодження оптичного кабелю виявлено у Балтійському морі - прем'єр Латвії
Київ • УНН
Поблизу Лієпаї в Балтійському морі виявлено пошкодження оптичного кабелю приватної компанії. Прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня повідомила, що користувачі латвійського зв'язку не постраждали, а поліція розслідує інцидент.
Пошкодження оптичного кабелю, що належить приватній компанії, було виявлено у Балтійському морі, повідомила прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня в неділю ввечері, пише УНН.
У Балтійському морі поблизу Лієпаї (місто в Латвії, на березі Балтійського моря - ред.) виявлено пошкодження оптичного кабелю, що належить приватній компанії. Користувачі латвійського зв'язку не постраждали від інциденту. Я перебуваю на зв'язку з Центром кризового управління та відповідальними службами, поки державна поліція розпочала розслідування, і обставини з'ясовуються
Арвіс Зіле, керівник Латвійського центру кризового менеджменту, повідомив латвійському телебаченню, що латвійська влада отримала інформацію про можливе пошкодження оптоволоконного кабелю в Балтійському морі в суботу від литовської влади. За словами Зіле, як пише Yle, обрив кабелю був підтверджений у неділю.
Точну причину обриву кабелю поки що не оприлюднюють.
Повідомляється, що підводний кабель був пошкоджений у п'ятницю. Телекомунікації в Латвії не постраждали від пошкодження, повідомляють латвійські ЗМІ.
ЄС зміцнюватиме інфраструктуру та протидіятиме тіньовому флоту москви: Каллас про пошкодження кабелів між Естонією та Фінляндією01.01.26, 18:07 • 5050 переглядiв