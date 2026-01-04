$42.170.00
49.550.00
uk
15:52 • 9072 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
15:39 • 13137 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 38202 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
4 січня, 09:34 • 25796 перегляди
Виробляють засоби зв’язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
4 січня, 02:44 • 39909 перегляди
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну після арешту Мадуро
3 січня, 19:16 • 50144 перегляди
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
3 січня, 15:51 • 56358 перегляди
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
3 січня, 15:04 • 54946 перегляди
У п’яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
3 січня, 13:18 • 50494 перегляди
Україна та партнери погодили військовий документ щодо підтримки ЗСУ
2 січня, 16:10 • 65199 перегляди
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
"Не добрий" ранок: що обов'язково треба знати про похмілля та алкоголь

Ексклюзив
Пошкодження оптичного кабелю виявлено у Балтійському морі - прем'єр Латвії

Київ • УНН

 • 608 перегляди

Поблизу Лієпаї в Балтійському морі виявлено пошкодження оптичного кабелю приватної компанії. Прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня повідомила, що користувачі латвійського зв'язку не постраждали, а поліція розслідує інцидент.

Пошкодження оптичного кабелю виявлено у Балтійському морі - прем'єр Латвії

Пошкодження оптичного кабелю, що належить приватній компанії, було виявлено у Балтійському морі, повідомила прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня в неділю ввечері, пише УНН.

У Балтійському морі поблизу Лієпаї (місто в Латвії, на березі Балтійського моря - ред.) виявлено пошкодження оптичного кабелю, що належить приватній компанії. Користувачі латвійського зв'язку не постраждали від інциденту. Я перебуваю на зв'язку з Центром кризового управління та відповідальними службами, поки державна поліція розпочала розслідування, і обставини з'ясовуються

- написала прем'єр-міністр Латвійської Республіки Евіка Сіліня у X.

Арвіс Зіле, керівник Латвійського центру кризового менеджменту, повідомив латвійському телебаченню, що латвійська влада отримала інформацію про можливе пошкодження оптоволоконного кабелю в Балтійському морі в суботу від литовської влади. За словами Зіле, як пише Yle, обрив кабелю був підтверджений у неділю.

Точну причину обриву кабелю поки що не оприлюднюють.

Повідомляється, що підводний кабель був пошкоджений у п'ятницю. Телекомунікації в Латвії не постраждали від пошкодження, повідомляють латвійські ЗМІ.

ЄС зміцнюватиме інфраструктуру та протидіятиме тіньовому флоту москви: Каллас про пошкодження кабелів між Естонією та Фінляндією01.01.26, 18:07 • 5050 переглядiв

Юлія Шрамко

