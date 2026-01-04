Повреждение оптического кабеля обнаружено в Балтийском море - премьер Латвии
Киев • УНН
Вблизи Лиепаи в Балтийском море обнаружено повреждение оптического кабеля частной компании. Премьер-министр Латвии Эвика Силиня сообщила, что пользователи латвийской связи не пострадали, а полиция расследует инцидент.
Повреждение оптического кабеля, принадлежащего частной компании, было обнаружено в Балтийском море, сообщила премьер-министр Латвии Эвика Силиня в воскресенье вечером, пишет УНН.
В Балтийском море вблизи Лиепаи (город в Латвии, на берегу Балтийского моря - ред.) обнаружено повреждение оптического кабеля, принадлежащего частной компании. Пользователи латвийской связи не пострадали от инцидента. Я нахожусь на связи с Центром кризисного управления и ответственными службами, пока государственная полиция начала расследование, и обстоятельства выясняются
Арвис Зиле, руководитель Латвийского центра кризисного менеджмента, сообщил латвийскому телевидению, что латвийские власти получили информацию о возможном повреждении оптоволоконного кабеля в Балтийском море в субботу от литовских властей. По словам Зиле, как пишет Yle, обрыв кабеля был подтвержден в воскресенье.
Точная причина обрыва кабеля пока не обнародована.
Сообщается, что подводный кабель был поврежден в пятницу. Телекоммуникации в Латвии не пострадали от повреждения, сообщают латвийские СМИ.
