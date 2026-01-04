$42.170.00
15:52 • 8604 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
15:39 • 12572 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20 • 37591 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
4 января, 09:34 • 25370 просмотра
Производят средства связи, РЭБ и микроэлектронику: Украина ввела санкции против компаний из рф
4 января, 02:44 • 39591 просмотра
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес возглавила страну после ареста Мадуро
3 января, 19:16 • 49984 просмотра
Масштабная перезагрузка государственной власти и судьба Главкома ВСУ: Зеленский дал ответ СМИ
3 января, 15:51 • 56229 просмотра
Трамп раскрыл планы США по Венесуэле после захвата Мадуро
3 января, 15:04 • 54891 просмотра
В пяти регионах Украины готовят назначение новых руководителей ОВА - Зеленский
3 января, 13:18 • 50450 просмотра
Украина и партнеры согласовали военный документ по поддержке ВСУ
2 января, 16:10 • 65115 просмотра
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
Эксклюзивы
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 20:23 • 255414 просмотра
The New York Times

Повреждение оптического кабеля обнаружено в Балтийском море - премьер Латвии

Киев • УНН

 • 296 просмотра

Вблизи Лиепаи в Балтийском море обнаружено повреждение оптического кабеля частной компании. Премьер-министр Латвии Эвика Силиня сообщила, что пользователи латвийской связи не пострадали, а полиция расследует инцидент.

Повреждение оптического кабеля обнаружено в Балтийском море - премьер Латвии

Повреждение оптического кабеля, принадлежащего частной компании, было обнаружено в Балтийском море, сообщила премьер-министр Латвии Эвика Силиня в воскресенье вечером, пишет УНН.

В Балтийском море вблизи Лиепаи (город в Латвии, на берегу Балтийского моря - ред.) обнаружено повреждение оптического кабеля, принадлежащего частной компании. Пользователи латвийской связи не пострадали от инцидента. Я нахожусь на связи с Центром кризисного управления и ответственными службами, пока государственная полиция начала расследование, и обстоятельства выясняются

- написала премьер-министр Латвийской Республики Эвика Силиня в X.

Арвис Зиле, руководитель Латвийского центра кризисного менеджмента, сообщил латвийскому телевидению, что латвийские власти получили информацию о возможном повреждении оптоволоконного кабеля в Балтийском море в субботу от литовских властей. По словам Зиле, как пишет Yle, обрыв кабеля был подтвержден в воскресенье.

Точная причина обрыва кабеля пока не обнародована.

Сообщается, что подводный кабель был поврежден в пятницу. Телекоммуникации в Латвии не пострадали от повреждения, сообщают латвийские СМИ.

ЕС будет укреплять инфраструктуру и противодействовать теневому флоту москвы: Каллас о повреждении кабелей между Эстонией и Финляндией

Юлия Шрамко

Новости Мира
Техника
Социальная сеть
Латвия
Балтийское море