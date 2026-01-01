ЕС будет укреплять инфраструктуру и противодействовать теневому флоту москвы: Каллас о повреждении кабелей между Эстонией и Финляндией
Киев • УНН
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила об усилении критической инфраструктуры после повреждения подводных кабелей между Эстонией и Финляндией. ЕС будет инвестировать в новые кабели, усилит наблюдение и будет противодействовать теневому флоту москвы.
ЕС продолжит укреплять свою критическую инфраструктуру, в том числе путем инвестиций в новые кабели, усиления наблюдения, обеспечения дополнительных ремонтных мощностей и противодействия теневому флоту москвы, который также является плацдармом для гибридных атак. Так глава дипломатии ЕС Кая Каллас отреагировала на повреждение подводных кабелей между Эстонией и Финляндией, передает УНН.
Детали
Каллас отметила, что с начала войны россии в Балтийском море наблюдается явная тенденция к сбоям. Критическая инфраструктура Европы по-прежнему подвержена высокому риску саботажа.
Я благодарю Финляндию за оперативные и решительные действия по захвату вчера судна и экипажа, подозреваемых в повреждении подводных кабелей. По мере продолжения расследования Европа сохраняет бдительность и находится в тесном контакте с Финляндией и Эстонией
Каллас также подчеркнула, что ЕС продолжит укреплять свою критическую инфраструктуру, в том числе путем инвестиций в новые кабели, усиления наблюдения, обеспечения дополнительных ремонтных мощностей и противодействия теневому флоту москвы, который также является плацдармом для гибридных атак.
Финляндия задержала судно из россии по подозрению в саботаже подводного кабеля между Хельсинки и Эстонией01.01.26, 15:08 • 2202 просмотра
Напомним
В Финском заливе зафиксировали повреждение подводного телекоммуникационного кабеля между Хельсинки и Таллинном. Полиция Финляндии расследует инцидент в сотрудничестве с другими органами власти.