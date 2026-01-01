ЕС будет укреплять инфраструктуру и противодействовать теневому флоту москвы: Каллас о повреждении кабелей между Эстонией и Финляндией

ЕС продолжит укреплять свою критическую инфраструктуру, в том числе путем инвестиций в новые кабели, усиления наблюдения, обеспечения дополнительных ремонтных мощностей и противодействия теневому флоту москвы, который также является плацдармом для гибридных атак. Так глава дипломатии ЕС Кая Каллас отреагировала на повреждение подводных кабелей между Эстонией и Финляндией, передает УНН.

Детали

Каллас отметила, что с начала войны россии в Балтийском море наблюдается явная тенденция к сбоям. Критическая инфраструктура Европы по-прежнему подвержена высокому риску саботажа.

Я благодарю Финляндию за оперативные и решительные действия по захвату вчера судна и экипажа, подозреваемых в повреждении подводных кабелей. По мере продолжения расследования Европа сохраняет бдительность и находится в тесном контакте с Финляндией и Эстонией - добавила глава дипломатии ЕС.

Финляндия задержала судно из россии по подозрению в саботаже подводного кабеля между Хельсинки и Эстонией

Напомним

В Финском заливе зафиксировали повреждение подводного телекоммуникационного кабеля между Хельсинки и Таллинном. Полиция Финляндии расследует инцидент в сотрудничестве с другими органами власти.