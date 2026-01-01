ЄС зміцнюватиме інфраструктуру та протидіятиме тіньовому флоту москви: Каллас про пошкодження кабелів між Естонією та Фінляндією

ЄС продовжить зміцнювати свою критичну інфраструктуру, у тому числі шляхом інвестицій у нові кабелі, посилення спостереження, забезпечення додаткових ремонтних потужностей та протидії тіньовому флоту москви, який також є плацдармом для гібридних атак. Так голова дипломатії ЄС Кая Каллас відреагувала на пошкодження підводних кабелів між Естонією та Фінляндією, передає УНН.

Деталі

Каллас зауважила, що з початку війни росії у Балтійському морі спостерігається явна тенденція до збоїв. Критична інфраструктура Європи, як і раніше, схильна до високого ризику саботажу.

Я дякую Фінляндії за оперативні та рішучі дії із захоплення вчора судна та екіпажу, підозрюваних у пошкодженні підводних кабелів. У міру продовження розслідування Європа зберігає пильність і перебуває у тісному контакті з Фінляндією та Естонією - додала глава дипломатії ЄС.

Каллас також наголосила, що ЄС продовжить зміцнювати свою критичну інфраструктуру, у тому числі шляхом інвестицій у нові кабелі, посилення спостереження, забезпечення додаткових ремонтних потужностей та протидії тіньовому флоту москви, який також є плацдармом для гібридних атак.

Нагадаємо

У Фінській затоці зафіксували пошкодження підводного телекомунікаційного кабелю між Гельсінкі та Таллінном. Поліція Фінляндії розслідує інцидент у співпраці з іншими органами влади.