ЄС зміцнюватиме інфраструктуру та протидіятиме тіньовому флоту москви: Каллас про пошкодження кабелів між Естонією та Фінляндією

Київ • УНН

 • 150 перегляди

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас заявила про посилення критичної інфраструктури після пошкодження підводних кабелів між Естонією та Фінляндією. ЄС інвестуватиме в нові кабелі, посилить спостереження та протидіятиме тіньовому флоту москви.

ЄС зміцнюватиме інфраструктуру та протидіятиме тіньовому флоту москви: Каллас про пошкодження кабелів між Естонією та Фінляндією

ЄС продовжить зміцнювати свою критичну інфраструктуру, у тому числі шляхом інвестицій у нові кабелі, посилення спостереження, забезпечення додаткових ремонтних потужностей та протидії тіньовому флоту москви, який також є плацдармом для гібридних атак. Так голова дипломатії ЄС Кая Каллас відреагувала на пошкодження підводних кабелів між Естонією та Фінляндією, передає УНН.

Деталі

Каллас зауважила, що з початку війни росії у Балтійському морі спостерігається явна тенденція до збоїв. Критична інфраструктура Європи, як і раніше, схильна до високого ризику саботажу.

Я дякую Фінляндії за оперативні та рішучі дії із захоплення вчора судна та екіпажу, підозрюваних у пошкодженні підводних кабелів. У міру продовження розслідування Європа зберігає пильність і перебуває у тісному контакті з Фінляндією та Естонією 

- додала глава дипломатії ЄС.

Каллас також наголосила, що ЄС продовжить зміцнювати свою критичну інфраструктуру, у тому числі шляхом інвестицій у нові кабелі, посилення спостереження, забезпечення додаткових ремонтних потужностей та протидії тіньовому флоту москви, який також є плацдармом для гібридних атак.

Фінляндія затримала судно з росії за підозрою в саботажі підводного кабелю між Гельсінкі та Естонією

Нагадаємо

У Фінській затоці зафіксували пошкодження підводного телекомунікаційного кабелю між Гельсінкі та Таллінном. Поліція Фінляндії розслідує інцидент у співпраці з іншими органами влади.

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Війна в Україні
Дипломатка
Кая Каллас
Гельсінкі
Європейський Союз
Фінляндія
Таллінн
Естонія