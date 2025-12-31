У Фінській затоці пошкодили підводний кабель зв’язку між Естонією та Фінляндією

$42.390.17
49.860.20
ukenru
12:36 • 1450 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
10:25 • 6626 перегляди
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському країPhotoVideo
10:12 • 10533 перегляди
Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt
Ексклюзив
10:05 • 10494 перегляди
Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія
10:03 • 10766 перегляди
путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД
Ексклюзив
07:11 • 11934 перегляди
Курс гривні у 2026 році: експерт розповів, чого очікувати у наступному році 
31 грудня, 06:00 • 13823 перегляди
НБУ істотно девальвує гривню: курс валют на останній день 2025 року
30 грудня, 18:06 • 26637 перегляди
Санта перетнув кордон України з подарунками та "гарантіями безпеки" - прикордонникиPhotoVideo
Ексклюзив
30 грудня, 15:27 • 62327 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
30 грудня, 15:00 • 41444 перегляди
Зеленський: зустрічі радників "коаліції охочих" в Україні і лідерів у Франції планують 3 і 6 січня, команда Трампа готова до участі у дієвих форматах
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−4°
4м/с
83%
737мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У краснодарському краї рф вибухи: горить ключовий вузол первинної переробки нафти на місцевому НПЗVideo31 грудня, 03:24 • 11355 перегляди
путін підписав закон, що дозволяє ігнорувати вироки міжнародних кримінальних інституцій: пояснення ЦПД31 грудня, 04:01 • 7364 перегляди
ISW: кремль відмовляється надавати докази атаки українських дронів на резиденцію путіна і навіть заперечує необхідність у цьому31 грудня, 04:30 • 15589 перегляди
Партизани показали знищення тепловоза у воронежі, що перевозив вантажі для окупантівVideo31 грудня, 05:31 • 9818 перегляди
У рф заявили про плани розширення буферної зони України за наказом путіна08:33 • 5102 перегляди
Публікації
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 52568 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14 • 55211 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto30 грудня, 09:46 • 50052 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора29 грудня, 12:07 • 77371 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 74579 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Михайло Федоров
Олексій Білошицький
Антоніу Гутерреш
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Донецька область
Одеська область
Реклама
УНН Lite
Warner Bros. планує відхилити останню пропозицію Paramount, попри гарантії Еллісона - FT12:49 • 248 перегляди
Як правильно поєднувати вино та їжу: проста логіка смаку12:27 • 1150 перегляди
Новорічний напій: чому на святкування традиційно п’ють шампанське Photo11:49 • 2402 перегляди
Вийшов трейлер останньої частини «Дивних див»Video30 грудня, 19:50 • 18389 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
Ексклюзив
30 грудня, 15:27 • 62327 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
MIM-104 Patriot

У Фінській затоці пошкодили підводний кабель зв’язку між Естонією та Фінляндією

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Пошкодження підводного телекомунікаційного кабелю між Гельсінкі та Таллінном зафіксовано 31 грудня 2025 року. Фінська поліція розслідує інцидент, виявивши судно з опущеним якірним ланцюгом у виключній економічній зоні Фінляндії.

У Фінській затоці пошкодили підводний кабель зв’язку між Естонією та Фінляндією

У Фінській затоці зафіксували пошкодження підводного телекомунікаційного кабелю між Гельсінкі та Таллінном. Поліція Фінляндії розслідує інцидент у співпраці з іншими органами влади.Про це повідомляє поліція Фінляндії, передає УНН.

Рано вранці 31 грудня 2025 року телекомунікаційний постачальник Elisa виявив несправність у телекомунікаційному кабелі компанії між Гельсінкі та Таллінном. Elisa повідомила про проблему до Оперативного центру Прикордонної служби. Під керівництвом Прикордонної служби було негайно розпочато розслідування пошкодження підводної критичної інфраструктури

- йдеться у дописі поліції.

Прикордонна служба виявила судно, яке підозрюють у пошкодженні кабелю. Його знайшли у виключній економічній зоні Фінляндії, при цьому якірний ланцюг судна був опущений у море. Судну наказали зупинитися, підняти якір і перейти до безпечної якірної стоянки у фінських територіальних водах. Фінська влада взяла судно під контроль у межах спільної операції.

Розслідування передали до Департаменту поліції Гельсінкі. За постановою Генерального прокурора відкрито кримінальне провадження. Інцидент розслідують за статтями про заподіяння шкоди за обтяжуючих обставин, замах на заподіяння такої шкоди та перешкоджання телекомунікаціям за обтяжуючих обставин.

До розслідування залучені поліція, прикордонна служба, Збройні сили Фінляндії, митна служба, Traficom, Tukes та Finngrid, а також національні й міжнародні партнери. Додаткову інформацію обіцяють надати згодом.

Google та Meta затримують прокладання кабелів у Червоному морі через загрози безпеці17.11.25, 17:39 • 3015 переглядiв

Алла Кіосак

Новини Світу
Новий рік
Техніка
Війна в Україні
Гельсінкі
Служба безпеки України
Фінляндія
Таллінн
Естонія