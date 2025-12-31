У Фінській затоці пошкодили підводний кабель зв’язку між Естонією та Фінляндією

У Фінській затоці зафіксували пошкодження підводного телекомунікаційного кабелю між Гельсінкі та Таллінном. Поліція Фінляндії розслідує інцидент у співпраці з іншими органами влади.Про це повідомляє поліція Фінляндії, передає УНН.

Рано вранці 31 грудня 2025 року телекомунікаційний постачальник Elisa виявив несправність у телекомунікаційному кабелі компанії між Гельсінкі та Таллінном. Elisa повідомила про проблему до Оперативного центру Прикордонної служби. Під керівництвом Прикордонної служби було негайно розпочато розслідування пошкодження підводної критичної інфраструктури - йдеться у дописі поліції.

Прикордонна служба виявила судно, яке підозрюють у пошкодженні кабелю. Його знайшли у виключній економічній зоні Фінляндії, при цьому якірний ланцюг судна був опущений у море. Судну наказали зупинитися, підняти якір і перейти до безпечної якірної стоянки у фінських територіальних водах. Фінська влада взяла судно під контроль у межах спільної операції.

Розслідування передали до Департаменту поліції Гельсінкі. За постановою Генерального прокурора відкрито кримінальне провадження. Інцидент розслідують за статтями про заподіяння шкоди за обтяжуючих обставин, замах на заподіяння такої шкоди та перешкоджання телекомунікаціям за обтяжуючих обставин.

До розслідування залучені поліція, прикордонна служба, Збройні сили Фінляндії, митна служба, Traficom, Tukes та Finngrid, а також національні й міжнародні партнери. Додаткову інформацію обіцяють надати згодом.

Google та Meta затримують прокладання кабелів у Червоному морі через загрози безпеці