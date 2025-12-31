В Финском заливе повредили подводный кабель связи между Эстонией и Финляндией

$42.390.17
12:36 • 1462 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
10:25 • 6650 просмотра
ГУРкот под елку: военная разведка и пограничники поразили нефтяной терминал и НПЗ в краснодарском краеPhotoVideo
10:12 • 10545 просмотра
Европейские страны готовы развернуть до 15 000 военных для безопасности Украины - Welt
Эксклюзив
10:05 • 10506 просмотра
Астрологическое руководство на 2026 год: когда нас ждет коридор затмений и почему не стоит бояться ретроградного Меркурия
10:03 • 10772 просмотра
путин делает все для выхода из мирного процесса и продолжения войны - ЦПД
Эксклюзив
07:11 • 11935 просмотра
Курс гривны в 2026 году: эксперт рассказал, чего ожидать в следующем году
31 декабря, 06:00 • 13825 просмотра
НБУ существенно девальвирует гривну: курс валют на последний день 2025 года
30 декабря, 18:06 • 26638 просмотра
Санта пересек границу Украины с подарками и «гарантиями безопасности» — пограничникиPhotoVideo
Эксклюзив
30 декабря, 15:27 • 62331 просмотра
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
30 декабря, 15:00 • 41445 просмотра
Зеленский: встречи советников "коалиции желающих" в Украине и лидеров во Франции планируются 3 и 6 января, команда Трампа готова к участию в действенных форматах
Популярные новости
В краснодарском крае рф взрывы: горит ключевой узел первичной переработки нефти на местном НПЗVideo31 декабря, 03:24 • 11355 просмотра
путин подписал закон, позволяющий игнорировать приговоры международных уголовных институтов: объяснение ЦПД31 декабря, 04:01 • 7364 просмотра
ISW: кремль отказывается предоставлять доказательства атаки украинских дронов на резиденцию путина и даже отрицает необходимость в этом31 декабря, 04:30 • 15589 просмотра
Партизаны показали уничтожение тепловоза в Воронеже, перевозившего грузы для оккупантовVideo31 декабря, 05:31 • 9818 просмотра
В рф заявили о планах расширения буферной зоны Украины по приказу путина08:33 • 5104 просмотра
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы30 декабря, 11:23 • 52568 просмотра
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex30 декабря, 10:14 • 55211 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto30 декабря, 09:46 • 50052 просмотра
Кадровый реванш Кулебы в Госавиаслужбе: Кабмин рассмотрит кандидатуру Зелинского на должность главы регулятора29 декабря, 12:07 • 77371 просмотра
Минздрав должен проверить ООО "Медицинский дом "Одрекс" - юрлицо клиники Odrex, фигурирующей в уголовных делах о мошенничестве29 декабря, 10:49 • 74579 просмотра
Warner Bros. планирует отклонить последнее предложение Paramount, несмотря на гарантии Эллисона - FT12:49 • 256 просмотра
Как правильно сочетать вино и еду: простая логика вкуса12:27 • 1156 просмотра
Новогодний напиток: почему на празднование традиционно пьют шампанскоеPhoto11:49 • 2408 просмотра
Вышел трейлер последней части «Очень странных дел»Video30 декабря, 19:50 • 18392 просмотра
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков

30 декабря, 15:27 • 62331 просмотра
30 декабря, 15:27 • 62331 просмотра
В Финском заливе повредили подводный кабель связи между Эстонией и Финляндией

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Повреждение подводного телекоммуникационного кабеля между Хельсинки и Таллинном зафиксировано 31 декабря 2025 года. Финская полиция расследует инцидент, обнаружив судно с опущенной якорной цепью в исключительной экономической зоне Финляндии.

В Финском заливе повредили подводный кабель связи между Эстонией и Финляндией

В Финском заливе зафиксировано повреждение подводного телекоммуникационного кабеля между Хельсинки и Таллинном. Полиция Финляндии расследует инцидент в сотрудничестве с другими органами власти. Об этом сообщает полиция Финляндии, передает УНН.

Рано утром 31 декабря 2025 года телекоммуникационный провайдер Elisa обнаружил неисправность в телекоммуникационном кабеле компании между Хельсинки и Таллинном. Elisa сообщила о проблеме в Оперативный центр Пограничной службы. Под руководством Пограничной службы было немедленно начато расследование повреждения подводной критической инфраструктуры.

- говорится в сообщении полиции.

Пограничная служба обнаружила судно, которое подозревают в повреждении кабеля. Его нашли в исключительной экономической зоне Финляндии, при этом якорная цепь судна была опущена в море. Судну приказали остановиться, поднять якорь и перейти к безопасной якорной стоянке в финских территориальных водах. Финские власти взяли судно под контроль в рамках совместной операции.

Расследование передали в Департамент полиции Хельсинки. По постановлению Генерального прокурора открыто уголовное производство. Инцидент расследуют по статьям о причинении вреда при отягчающих обстоятельствах, покушении на причинение такого вреда и препятствовании телекоммуникациям при отягчающих обстоятельствах.

К расследованию привлечены полиция, пограничная служба, Вооруженные силы Финляндии, таможенная служба, Traficom, Tukes и Finngrid, а также национальные и международные партнеры. Дополнительную информацию обещают предоставить позже.

Google и Meta задерживают прокладку кабелей в Красном море из-за угроз безопасности17.11.25, 17:39 • 3015 просмотров

Алла Киосак

