В Финском заливе повредили подводный кабель связи между Эстонией и Финляндией

Повреждение подводного телекоммуникационного кабеля между Хельсинки и Таллинном зафиксировано 31 декабря 2025 года. Финская полиция расследует инцидент, обнаружив судно с опущенной якорной цепью в исключительной экономической зоне Финляндии.

В Финском заливе зафиксировано повреждение подводного телекоммуникационного кабеля между Хельсинки и Таллинном. Полиция Финляндии расследует инцидент в сотрудничестве с другими органами власти. Об этом сообщает полиция Финляндии, передает УНН. Рано утром 31 декабря 2025 года телекоммуникационный провайдер Elisa обнаружил неисправность в телекоммуникационном кабеле компании между Хельсинки и Таллинном. Elisa сообщила о проблеме в Оперативный центр Пограничной службы. Под руководством Пограничной службы было немедленно начато расследование повреждения подводной критической инфраструктуры. - говорится в сообщении полиции. Пограничная служба обнаружила судно, которое подозревают в повреждении кабеля. Его нашли в исключительной экономической зоне Финляндии, при этом якорная цепь судна была опущена в море. Судну приказали остановиться, поднять якорь и перейти к безопасной якорной стоянке в финских территориальных водах. Финские власти взяли судно под контроль в рамках совместной операции. Расследование передали в Департамент полиции Хельсинки. По постановлению Генерального прокурора открыто уголовное производство. Инцидент расследуют по статьям о причинении вреда при отягчающих обстоятельствах, покушении на причинении такого вреда и препятствовании телекоммуникациям при отягчающих обстоятельствах. К расследованию привлечены полиция, пограничная служба, Вооруженные силы Финляндии, таможенная служба, Traficom, Tukes и Finngrid, а также национальные и международные партнеры. Дополнительную информацию обещают предоставить позже.