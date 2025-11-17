Google и Meta задерживают прокладку кабелей в Красном море из-за угроз безопасности

Прокладка нескольких подводных интернет-кабелей через Красное море пока не завершена в соответствии с планом, поскольку политическая напряженность и угрозы безопасности сделали этот маршрут более опасным и сложным для коммерческих судов, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Планы Meta Platforms Inc. на 2020 год по подводной кабельной системе 2Africa длиной 45 000 километров (28 000 миль) включали карту, показывающую, как она будет опоясывать африканский континент, обеспечивая жизненно важное высокоскоростное соединение. Компания и ее партнеры готовы объявить о завершении проекта, но значительная часть, проходящая через Красное море, остается незавершенной спустя пять лет.

Южный сегмент 2Africa в Красном море еще не построен из-за "ряда эксплуатационных факторов, нормативных проблем и геополитических рисков", — заявил представитель Meta, которая возглавляет консорциум телекоммуникационных компаний, разрабатывающий кабель. Другие члены консорциума не ответили на запросы о комментариях.

Представитель Google, дочерней компании Alphabet Inc., сообщил, что работа в регионе по прокладке кабеля Blue-Raman, поддерживаемого Google, также затянулась, не предоставив дополнительных подробностей.

Другие кабели, которые еще не запущены через Красное море, включают India-Europe-Xpress, Sea-Me-We 6 и Africa-1. Представители телекоммуникационных компаний, участвующих в прокладке этих кабелей, либо отказались, либо не ответили на запросы о комментариях.

Добавим

По данным СМИ, физические оптоволоконные кабели, проложенные по морскому дну, являются самым быстрым и популярным способом передачи интернет-данных между континентами. По оценкам, более 400 кабелей передают более 95% мирового интернет-трафика. Повреждения, вызванные погодными условиями или судном, могут привести к масштабным сбоям в работе интернета, особенно в регионах с низким уровнем интернет-соединения.

Красное море исторически было самым прямым и экономичным маршрутом для интернет-коммуникаций, соединяющим Европу с Азией и Африкой. Однако строительство усложняется его статусом зоны конфликта и деликатными переговорами, которые необходимо проводить кабельным операторам для получения разрешений.

Неоднократные ракетные обстрелы пролива, проведенные в течение последних двух лет хуситами, поддерживаемыми Ираном, которых США и их союзники считают террористической организацией, вынуждали грузовые суда совершать длительные крюки и нарушали работу специализированных судов, прокладывающих или ремонтирующих кабели.

Эти перебои ограничивают доступ к столь необходимому широкополосному интернету в странах с недостаточным уровнем обслуживания, что приводит к росту цен и снижению скорости интернета для потребителей.

Задержки также влекут за собой финансовые потери для владельцев кабельных сетей и инвесторов, которые уже заплатили поставщикам за установку.

"Они не только не могут монетизировать свои инвестиции, передавая данные по этим кабелям, но и вынуждены приобретать пропускную способность альтернативных кабелей для удовлетворения своих краткосрочных потребностей", — заявил Алан Молдин, директор по исследованиям компании Telegeography, специализирующейся на телекоммуникационных данных.

Владелец ирландской компании Aqua Comms, специализирующейся на подводных оптоволоконных кабелях, в январе продал компанию со скидкой, сославшись на проблемы, включая "неопределенную задержку" с EMIC-1, частью кабеля 2Africa, "из-за продолжающихся конфликтов в Красном море".