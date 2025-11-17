Google и Meta задерживают прокладку кабелей в Красном море из-за угроз безопасности

$42.040.02
48.980.10
ukenru
Эксклюзив
14:33 • 5538 просмотра
Вполне вероятно, что не на ближайшем заседании: нардеп о том, когда Рада примет Госбюджет-2026
14:15 • 11430 просмотра
В СНБО опровергли информацию, что Умеров отказывается возвращаться в Украину
12:46 • 13098 просмотра
Украина может получить от Франции 8 систем SAMP/T - Зеленский
Эксклюзив
12:28 • 16169 просмотра
Рада во вторник рассмотрит увольнение министра юстиции Галущенко и министра энергетики Гринчук
17 ноября, 09:59 • 17852 просмотра
Зеленский и Макрон подписали соглашение об усилении Украины: речь идет о приобретении оборонного оборудования
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 40054 просмотра
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
17 ноября, 06:58 • 24861 просмотра
рф атаковала портовую инфраструктуру в Одесской области, энергетику и железную дорогу - вице-премьер
17 ноября, 06:27 • 19174 просмотра
Миссия МВФ начала работу в Киеве: обсуждает с Украиной новую программу
17 ноября, 05:28 • 21490 просмотра
Трамп: республиканцы рассматривают законопроект о санкциях против стран, торгующих с Россией - Bloomberg
17 ноября, 04:30 • 16501 просмотра
Украина сталкивается с беспрецедентным жилищным кризисом из-за войны: в ООН озвучили цифры
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+11°
3м/с
93%
741мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
россия атаковала Украину баллистическими "Искандерами", 91 из 128 дронов обезврежены17 ноября, 07:16 • 13883 просмотра
Том Круз получил свой первый "Оскар" за многолетнюю карьеру17 ноября, 08:31 • 21874 просмотра
"Иллюзия обмана 3" лидирует в мировом прокате, тогда как "Бегущий человек" провалился - Variety17 ноября, 09:03 • 20466 просмотра
В рф заявили о повторной атаке на подстанцию "Вешкайма": в ЦПД разъяснили, в чем ее важность17 ноября, 09:49 • 16009 просмотра
Брайан Мэй назвал перенесенный инсульт "звонком тревоги" и рассказал фанатам о выздоровлении13:40 • 6498 просмотра
публикации
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 40051 просмотра
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноябряPhoto
Эксклюзив
16 ноября, 08:19 • 76763 просмотра
Либо пан, либо пропал: Украина проведет заключительный матч в отборе к ЧМ-2026 против Исландии16 ноября, 07:00 • 71032 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 127791 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 13:14 • 106001 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Барт Де Вевер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Франция
Турция
Реклама
УНН Lite
Брайан Мэй назвал перенесенный инсульт "звонком тревоги" и рассказал фанатам о выздоровлении13:40 • 7318 просмотра
"Иллюзия обмана 3" лидирует в мировом прокате, тогда как "Бегущий человек" провалился - Variety17 ноября, 09:03 • 20870 просмотра
Том Круз получил свой первый "Оскар" за многолетнюю карьеру17 ноября, 08:31 • 22270 просмотра
Легендарный кот-блогер Степан празднует 17-летиеPhoto16 ноября, 21:02 • 19437 просмотра
Звезда «Всё везде и сразу» Мишель Йео получит премию Берлинале за вклад в киноискусство14 ноября, 16:53 • 38641 просмотра
Актуальное
Техника
Дипломатка
Dassault Rafale
Ракетный комплекс "Панцирь"
Социальная сеть

Google и Meta задерживают прокладку кабелей в Красном море из-за угроз безопасности

Киев • УНН

 • 350 просмотра

Прокладка нескольких подводных интернет-кабелей через Красное море не завершена по плану. Политическая напряженность и угрозы безопасности сделали этот маршрут опасным для коммерческих судов.

Google и Meta задерживают прокладку кабелей в Красном море из-за угроз безопасности

Прокладка нескольких подводных интернет-кабелей через Красное море пока не завершена в соответствии с планом, поскольку политическая напряженность и угрозы безопасности сделали этот маршрут более опасным и сложным для коммерческих судов, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Планы Meta Platforms Inc. на 2020 год по подводной кабельной системе 2Africa длиной 45 000 километров (28 000 миль) включали карту, показывающую, как она будет опоясывать африканский континент, обеспечивая жизненно важное высокоскоростное соединение. Компания и ее партнеры готовы объявить о завершении проекта, но значительная часть, проходящая через Красное море, остается незавершенной спустя пять лет.

Южный сегмент 2Africa в Красном море еще не построен из-за "ряда эксплуатационных факторов, нормативных проблем и геополитических рисков", — заявил представитель Meta, которая возглавляет консорциум телекоммуникационных компаний, разрабатывающий кабель. Другие члены консорциума не ответили на запросы о комментариях.

Представитель Google, дочерней компании Alphabet Inc., сообщил, что работа в регионе по прокладке кабеля Blue-Raman, поддерживаемого Google, также затянулась, не предоставив дополнительных подробностей.

Другие кабели, которые еще не запущены через Красное море, включают India-Europe-Xpress, Sea-Me-We 6 и Africa-1. Представители телекоммуникационных компаний, участвующих в прокладке этих кабелей, либо отказались, либо не ответили на запросы о комментариях.

Добавим

По данным СМИ, физические оптоволоконные кабели, проложенные по морскому дну, являются самым быстрым и популярным способом передачи интернет-данных между континентами. По оценкам, более 400 кабелей передают более 95% мирового интернет-трафика. Повреждения, вызванные погодными условиями или судном, могут привести к масштабным сбоям в работе интернета, особенно в регионах с низким уровнем интернет-соединения.

Красное море исторически было самым прямым и экономичным маршрутом для интернет-коммуникаций, соединяющим Европу с Азией и Африкой. Однако строительство усложняется его статусом зоны конфликта и деликатными переговорами, которые необходимо проводить кабельным операторам для получения разрешений.

Неоднократные ракетные обстрелы пролива, проведенные в течение последних двух лет хуситами, поддерживаемыми Ираном, которых США и их союзники считают террористической организацией, вынуждали грузовые суда совершать длительные крюки и нарушали работу специализированных судов, прокладывающих или ремонтирующих кабели.

Эти перебои ограничивают доступ к столь необходимому широкополосному интернету в странах с недостаточным уровнем обслуживания, что приводит к росту цен и снижению скорости интернета для потребителей.

Задержки также влекут за собой финансовые потери для владельцев кабельных сетей и инвесторов, которые уже заплатили поставщикам за установку.

"Они не только не могут монетизировать свои инвестиции, передавая данные по этим кабелям, но и вынуждены приобретать пропускную способность альтернативных кабелей для удовлетворения своих краткосрочных потребностей", — заявил Алан Молдин, директор по исследованиям компании Telegeography, специализирующейся на телекоммуникационных данных.

Владелец ирландской компании Aqua Comms, специализирующейся на подводных оптоволоконных кабелях, в январе продал компанию со скидкой, сославшись на проблемы, включая "неопределенную задержку" с EMIC-1, частью кабеля 2Africa, "из-за продолжающихся конфликтов в Красном море".

Антонина Туманова

Новости МираТехнологии
Техника
Социальная сеть
Столкновения
Alphabet Inc.
Красное море
Азия
Африка
Европа
Соединённые Штаты
Google