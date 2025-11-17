Google та Meta затримують прокладання кабелів у Червоному морі через загрози безпеці

Прокладання кількох підводних інтернет-кабелів через Червоне море поки що не завершено відповідно до плану, оскільки політична напруженість і загрози безпеці зробили цей маршрут більш небезпечним і складним для комерційних суден, передає УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

Плани Meta Platforms Inc. на 2020 рік за підводною кабельною системою 2Africa довжиною 45 000 кілометрів (28 000 миль) включали карту, що показує, як вона оперізуватиме африканський континент, забезпечуючи життєво важливе високошвидкісне з'єднання. Компанія та її партнери готові оголосити про завершення проекту, але значна частина, що проходить через Червоне море, залишається незавершеною через п'ять років.

Південний сегмент 2Africa в Червоному морі ще не побудований через "низку експлуатаційних факторів, нормативних проблем та геополітичних ризиків", — заявив представник Meta, яка очолює консорціум телекомунікаційних компаній, що розробляє кабель. Інші члени консорціуму не відповіли на запити щодо коментарів.

Представник Google, дочірньої компанії Alphabet Inc., повідомив, що робота в регіоні з прокладання кабелю Blue-Raman, що підтримується Google, також затягнулася, не надавши додаткових подробиць.

Інші кабелі, які ще не запущені через Червоне море, включають India-Europe-Xpress, Sea-Me-We 6 та Africa-1. Представники телекомунікаційних компаній, які беруть участь у прокладанні цих кабелів, або відмовилися або не відповіли на запити про коментарі.

Додамо

За даними ЗМІ, фізичні оптоволоконні кабелі, прокладені морським дном, є найшвидшим і найпопулярнішим способом передачі інтернет-даних між континентами. За оцінками, понад 400 кабелів передають понад 95% світового інтернет-трафіку. Пошкодження, спричинені погодними умовами або судном, можуть призвести до масштабних збоїв у роботі інтернету, особливо в регіонах з низьким рівнем інтернет-з'єднання.

Червоне море історично було найпрямішим і найекономічнішим маршрутом для інтернет-комунікацій, що з'єднує Європу з Азією та Африкою. Однак будівництво ускладнюється його статусом зони конфлікту та делікатними переговорами, які необхідно проводити кабельним операторам для отримання дозволів.

Неодноразові ракетні обстріли протоки, проведені протягом останніх двох років хуситами, що підтримуються Іраном, які США та їхні союзники вважають терористичною організацією, змушували вантажні судна здійснювати тривалі гаки і порушували роботу спеціалізованих суден, що прокладають або ремонтують кабелі.

Ці перебої обмежують доступ до настільки необхідного широкосмугового інтернету в країнах із недостатнім рівнем обслуговування, що призводить до зростання цін та зниження швидкості інтернету для споживачів.

Затримки також спричиняють фінансові втрати для власників кабельних мереж та інвесторів, які вже заплатили постачальникам за встановлення.

"Вони не тільки не можуть монетизувати свої інвестиції, передаючи дані по цих кабелях, але й змушені набувати пропускної спроможності альтернативних кабелів для задоволення своїх короткострокових потреб", — заявив Алан Молдін, директор з досліджень компанії Telegeography, що спеціалізується на телекомунікаційних даних.

Власник ірландської компанії Aqua Comms, що спеціалізується на підводних оптоволоконних кабелях, у січні продав компанію зі знижкою, пославшись на проблеми, включаючи "невизначену затримку" з EMIC-1, частиною кабелю 2Africa, "через конфлікти, що продовжуються, в Червоному морі".