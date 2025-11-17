Google та Meta затримують прокладання кабелів у Червоному морі через загрози безпеці

$42.040.02
48.980.10
ukenru
16:21 • 1942 перегляди
В Україні 18 листопада графіки діятимуть цілу добу: скільки черг вимикатимуть
Ексклюзив
14:33 • 9554 перегляди
Цілком вірогідно, що не на найближчому засіданні: нардеп про те, коли Рада ухвалить Держбюджет-2026
14:15 • 13444 перегляди
У РНБО спростували інформацію, що Умєров відмовляється повертатись в Україну
12:46 • 14778 перегляди
Україна може отримати від Франції 8 систем SAMP/T - Зеленський
Ексклюзив
12:28 • 17546 перегляди
Рада у вівторок розгляне звільнення міністра юстиції Галущенка та міністра енергетики Гринчук
17 листопада, 09:59 • 18541 перегляди
Зеленський і Макрон підписали угоду для посилення України: ідеться про придбання оборонного обладнання
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 41614 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
17 листопада, 06:58 • 25094 перегляди
рф атакувала портову інфраструктуру на Одещині, енергетику і залізницю - віцепрем'єр
17 листопада, 06:27 • 19286 перегляди
Місія МВФ розпочала роботу у Києві: обговорює з Україною нову програму
17 листопада, 05:28 • 21601 перегляди
Трамп: республіканці розглядають законопроєкт про санкції проти країн, що торгують з росією - Bloomberg
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
3.7м/с
79%
741мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
росія атакувала Україну балістичними "Іскандерами", 91 зі 128 дронів знешкоджено17 листопада, 07:16 • 15263 перегляди
Том Круз отримав свій перший "Оскар" за багаторічну кар'єру17 листопада, 08:31 • 23989 перегляди
"Ілюзія обману 3" лідирує у світовому прокаті, тоді як "Людина, що біжить" провалився - Variety17 листопада, 09:03 • 22603 перегляди
У рф заявили про повторну атаку на підстанцію "Вешкайма": у ЦПД роз'яснили, у чому її важливість17 листопада, 09:49 • 17618 перегляди
Браян Мей назвав перенесений інсульт "дзвінком тривоги" та розповів фанатам про одужання13:40 • 10416 перегляди
Публікації
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 41615 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 77998 перегляди
Або пан, або пропав: Україна проведе заключний матч у відборі до ЧС-2026 проти Ісландії 16 листопада, 07:00 • 72151 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 128938 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 107067 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Олексій Чернишов
Юлія Свириденко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Польща
Село
Реклама
УНН Lite
Браян Мей назвав перенесений інсульт "дзвінком тривоги" та розповів фанатам про одужання13:40 • 10514 перегляди
"Ілюзія обману 3" лідирує у світовому прокаті, тоді як "Людина, що біжить" провалився - Variety17 листопада, 09:03 • 22706 перегляди
Том Круз отримав свій перший "Оскар" за багаторічну кар'єру17 листопада, 08:31 • 24090 перегляди
Легендарний кіт-блогер Степан святкує 17-річчяPhoto16 листопада, 21:02 • 19890 перегляди
Зірка "Все скрізь і одразу" Мішель Йео отримає премію Берлінале за внесок у кіномистецтво14 листопада, 16:53 • 39087 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Су-57

Google та Meta затримують прокладання кабелів у Червоному морі через загрози безпеці

Київ • УНН

 • 720 перегляди

Прокладання кількох підводних інтернет-кабелів через Червоне море не завершено за планом. Політична напруженість та загрози безпеці зробили цей маршрут небезпечним для комерційних суден.

Google та Meta затримують прокладання кабелів у Червоному морі через загрози безпеці

Прокладання кількох підводних інтернет-кабелів через Червоне море поки що не завершено відповідно до плану, оскільки політична напруженість і загрози безпеці зробили цей маршрут більш небезпечним і складним для комерційних суден, передає УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

Плани Meta Platforms Inc. на 2020 рік за підводною кабельною системою 2Africa довжиною 45 000 кілометрів (28 000 миль) включали карту, що показує, як вона оперізуватиме африканський континент, забезпечуючи життєво важливе високошвидкісне з'єднання. Компанія та її партнери готові оголосити про завершення проекту, але значна частина, що проходить через Червоне море, залишається незавершеною через п'ять років.

Південний сегмент 2Africa в Червоному морі ще не побудований через "низку експлуатаційних факторів, нормативних проблем та геополітичних ризиків", — заявив представник Meta, яка очолює консорціум телекомунікаційних компаній, що розробляє кабель. Інші члени консорціуму не відповіли на запити щодо коментарів.

Представник Google, дочірньої компанії Alphabet Inc., повідомив, що робота в регіоні з прокладання кабелю Blue-Raman, що підтримується Google, також затягнулася, не надавши додаткових подробиць.

Інші кабелі, які ще не запущені через Червоне море, включають India-Europe-Xpress, Sea-Me-We 6 та Africa-1. Представники телекомунікаційних компаній, які беруть участь у прокладанні цих кабелів, або відмовилися або не відповіли на запити про коментарі.

Додамо

За даними ЗМІ, фізичні оптоволоконні кабелі, прокладені морським дном, є найшвидшим і найпопулярнішим способом передачі інтернет-даних між континентами. За оцінками, понад 400 кабелів передають понад 95% світового інтернет-трафіку. Пошкодження, спричинені погодними умовами або судном, можуть призвести до масштабних збоїв у роботі інтернету, особливо в регіонах з низьким рівнем інтернет-з'єднання.

Червоне море історично було найпрямішим і найекономічнішим маршрутом для інтернет-комунікацій, що з'єднує Європу з Азією та Африкою. Однак будівництво ускладнюється його статусом зони конфлікту та делікатними переговорами, які необхідно проводити кабельним операторам для отримання дозволів.

Неодноразові ракетні обстріли протоки, проведені протягом останніх двох років хуситами, що підтримуються Іраном, які США та їхні союзники вважають терористичною організацією, змушували вантажні судна здійснювати тривалі гаки і порушували роботу спеціалізованих суден, що прокладають або ремонтують кабелі.

Ці перебої обмежують доступ до настільки необхідного широкосмугового інтернету в країнах із недостатнім рівнем обслуговування, що призводить до зростання цін та зниження швидкості інтернету для споживачів.

Затримки також спричиняють фінансові втрати для власників кабельних мереж та інвесторів, які вже заплатили постачальникам за встановлення.

"Вони не тільки не можуть монетизувати свої інвестиції, передаючи дані по цих кабелях, але й змушені набувати пропускної спроможності альтернативних кабелів для задоволення своїх короткострокових потреб", — заявив Алан Молдін, директор з досліджень компанії Telegeography, що спеціалізується на телекомунікаційних даних.

Власник ірландської компанії Aqua Comms, що спеціалізується на підводних оптоволоконних кабелях, у січні продав компанію зі знижкою, пославшись на проблеми, включаючи "невизначену затримку" з EMIC-1, частиною кабелю 2Africa, "через конфлікти, що продовжуються, в Червоному морі".

Антоніна Туманова

Новини СвітуТехнології
Техніка
Соціальна мережа
Сутички
Alphabet
Червоне море
Asia
Африка
Європа
Сполучені Штати Америки
Google