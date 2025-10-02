Зеленський та Алієв обговорили дипломатичну роботу та енергетичну співпрацю
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Лідери обговорили дипломатичну роботу для встановлення миру та енергетичну співпрацю.
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Обговорили дипломатичну роботу для встановлення реального миру, а також - енергетичну співпрацю, передає УНН із посиланням на офіс Президента.
Деталі
Глава держави подякував за принципову та послідовну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України з боку Азербайджану.
Зеленський привітав Алієва та весь азербайджанський народ із домовленостями з Вірменією щодо миру, досягнутими за участю Президента США Дональда Трампа.
Зеленський обговорив євроінтеграцію України, "Стіну дронів" та санкції з лідерами ЄС02.10.25, 16:35 • 946 переглядiв
Лідери України та Азербайджану обговорили дипломатичну роботу для встановлення реального миру в Україні та шляхи його якнайшвидшого досягнення.
Окрема увага – енергетичній співпраці. Президент України подякував Азербайджану за допомогу в підтримці енергосистеми. Сторони відзначили, що однаково зацікавлені в продовженні партнерства у цій галузі.
Лідери також говорили про потенційну оборонну співпрацю та узгодили наступні контакти.
Зеленський обговорив з Мелоні загрози від рф та гарантії безпеки02.10.25, 17:29 • 648 переглядiв