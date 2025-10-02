Зеленский и Алиев обсудили дипломатическую работу и энергетическое сотрудничество
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Лидеры обсудили дипломатическую работу по установлению мира и энергетическое сотрудничество.
Детали
Глава государства поблагодарил за принципиальную и последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны Азербайджана.
Зеленский поздравил Алиева и весь азербайджанский народ с договоренностями с Арменией о мире, достигнутыми при участии Президента США Дональда Трампа.
Лидеры Украины и Азербайджана обсудили дипломатическую работу для установления реального мира в Украине и пути его скорейшего достижения.
Отдельное внимание – энергетическому сотрудничеству. Президент Украины поблагодарил Азербайджан за помощь в поддержке энергосистемы. Стороны отметили, что одинаково заинтересованы в продолжении партнерства в этой области.
Лидеры также говорили о потенциальном оборонном сотрудничестве и согласовали следующие контакты.
