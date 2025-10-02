Зеленский обсудил евроинтеграцию Украины, "Стену дронов" и санкции с лидерами ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, Президентом Европейского совета Антониу Коштой и Премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Речь шла о поддержке евроинтеграции Украины, "Стене дронов" и санкциях против РФ, передает УНН.

Предметно – о поддержке евроинтеграции Украины и открытии первого кластера вместе с Молдовой, о нашей готовности присоединиться к инициативе "Стена дронов" и поделиться собственным опытом, об использовании замороженных российских активов и новых финансовых инструментах для поддержки Украины, а также о важности принятия 19-го пакета санкций ЕС против России