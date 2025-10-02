Зеленский обсудил евроинтеграцию Украины, "Стену дронов" и санкции с лидерами ЕС
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Еврокомиссии, Президентом Евросовета и Премьер-министром Дании. Обсуждались евроинтеграция, инициатива "Стена дронов" и 19-й пакет санкций ЕС против рф.
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, Президентом Европейского совета Антониу Коштой и Премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Речь шла о поддержке евроинтеграции Украины, "Стене дронов" и санкциях против РФ, передает УНН.
Предметно – о поддержке евроинтеграции Украины и открытии первого кластера вместе с Молдовой, о нашей готовности присоединиться к инициативе "Стена дронов" и поделиться собственным опытом, об использовании замороженных российских активов и новых финансовых инструментах для поддержки Украины, а также о важности принятия 19-го пакета санкций ЕС против России
Президент Украины также поблагодарил партнеров за поддержку и общее понимание важности нашего единства и работы ради нашей безопасности.
Важно, что роль Европы ощутима, и рассчитываем на еще более активную работу по всем направлениям
