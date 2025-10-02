Зеленский в Копенгагене: Война РФ – корень всех проблем безопасности, нужны новые санкции
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Копенгагене заявил, что война РФ является источником угроз безопасности, и призвал к 19-му пакету санкций и остановке российской торговли нефтью. Он также подчеркнул необходимость прекращения использования танкеров под санкциями.
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского политического сообщества в Копенгагене подчеркнул, что источником нынешних угроз безопасности является война, которую ведет Россия, и что у РФ до сих пор остаются ресурсы для ее продолжения. Об этом пишет УНН.
Детали
Мы знаем шаги, которые необходимо предпринять. Нужен 19-й пакет санкций против РФ. Также должны всерьез задуматься, как остановить российскую торговлю нефтью, ведь именно это питает их военную машину. Видим, что даже танкеры под санкциями они продолжают использовать. Это необходимо прекратить
Президент призвал европейских партнеров к решительным действиям, чтобы ограничить финансовые потоки, поддерживающие агрессию РФ, и укрепить безопасность на континенте.
Напомним
Во время выступления в Копенгагене Зеленский сообщил, что украинские военные делятся с партнерами опытом противостояния российским дронам и заявил о необходимости реализации проекта "Стена дронов".
Накануне Седьмого Саммита Европейского политического сообщества президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсуждал с президентом США возможность поставок дальнобойного вооружения Украине. В то же время он отметил, что окончательное решение будет зависеть от позиции Дональда Трампа.