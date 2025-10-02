"Все буде залежати від його рішення" - Зеленський про діалог з Трампом про далекобійну зброю
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час розмови з Дональдом Трампом порушив питання передачі Києву далекобійних озброєнь. Він зазначив, що все залежатиме від рішення Трампа.
Деталі
Перед Сьомим Самітом Європейської політичної спільноти Зеленський заявив, що спілкувався з американським президентом щодо передачі Україні далекобійного озброєння.
Ми говорили з США, ми дуже дякуємо президенту Трампу за цей діалог. Минулого разу у нас був дуже продуктивний, плідний діалог. Ми говорили про систему озброєння великого радіусу дальності. Ми побачимо, все буде залежати від його рішення
Нагадаємо
У неділю віце-президент США Джей Ді Венс повідомив, що Сполучені Штати розглядають запит України про постачання крилатих ракет великої дальності Tomahawk для протидії російській агресії.
Сьогодні президент України Володимир Зеленський виступить на зустрічі Європейської політичної спільноти у Данії, до складу якої входять близько 50 глав держав та урядів, а також лідерів ЄС.
Президент Зеленський прибув до столиці Данії – Копенгагена, щоб узяти участь у саміті Європейської політичної спільноти. У межах візиту він уже провів зустріч із прем’єр-міністеркою країни Метте Фредеріксен.