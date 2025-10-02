"Все будет зависеть от его решения" - Зеленский о диалоге с Трампом о дальнобойном оружии
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время разговора с Дональдом Трампом поднял вопрос передачи Киеву дальнобойных вооружений. Он отметил, что все будет зависеть от решения Трампа.
Подробности
Перед Седьмым Саммитом Европейского политического сообщества Зеленский заявил, что общался с американским президентом относительно передачи Украине дальнобойного вооружения.
Мы говорили с США, мы очень благодарим президента Трампа за этот диалог. В прошлый раз у нас был очень продуктивный, плодотворный диалог. Мы говорили о системе вооружения большой дальности. Мы увидим, все будет зависеть от его решения
Напомним
В воскресенье вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что Соединенные Штаты рассматривают запрос Украины о поставках крылатых ракет большой дальности Tomahawk для противодействия российской агрессии.
Сегодня президент Украины Владимир Зеленский выступит на встрече Европейского политического сообщества в Дании, в состав которой входят около 50 глав государств и правительств, а также лидеров ЕС.
Президент Зеленский прибыл в столицу Дании – Копенгаген, чтобы принять участие в саммите Европейского политического сообщества. В рамках визита он уже провел встречу с премьер-министром страны Метте Фредериксен.