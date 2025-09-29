Венс заявив, що США розглядають можливість щодо ракет Tomahawk для України

$41.480.01
48.410.31
ukenru
07:20 • 10100 перегляди
Добропільський контрнаступ: Сирський повідомив, що частина ворожих підрозділів в оточенні, звільнено 175 кв. км території
05:05 • 20103 перегляди
Трамп дозволив Україні завдавати далекобійних ударів по території рф - Келлог
Ексклюзив
28 вересня, 08:59 • 44191 перегляди
Нові можливості та обережність у планах: астропрогноз для всіх знаків зодіаку на 29 вересня - 5 жовтняPhoto
Ексклюзив
28 вересня, 08:33 • 66886 перегляди
Крадіжка дитячих колготок: злодії пробирались тунелем та різали стіну
28 вересня, 07:36 • 47858 перегляди
Понад 12 годин тривала масована російська атака на Україну: ми будемо завдавати ударів у відповідь - Зеленський
Ексклюзив
28 вересня, 06:00 • 43431 перегляди
Вітамін D: чому він потрібен організму та коли лікарі його призначають
27 вересня, 16:24 • 65836 перегляди
росію не допустили до Ради ІСАО, забракло шести голосів
27 вересня, 15:30 • 72515 перегляди
Якщо росія хоче блекаут у Києві, то отримає блекаут у москві - Зеленський
26 вересня, 14:33 • 96721 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 160351 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
1м/с
94%
755мм
Популярнi новини
Окупанти на Луганщині відроджують "стахановський рух" серед студентів - ЦНС29 вересня, 00:32 • 17005 перегляди
Окупанти вдарили по підприємству з виробництва коньяку AZNAURI на Одещині 29 вересня, 00:54 • 21346 перегляди
У США затримали боксера Теренса Кроуфорда в його день народження: що відомоPhotoVideo29 вересня, 01:17 • 21001 перегляди
росія безкарно порушує небо Європи: збиття російського літака може виявити розкол в НАТО29 вересня, 02:43 • 13003 перегляди
Bad Bunny стане хедлайнером шоу у перерві Супербоулу 2026 року07:05 • 11350 перегляди
Публікації
Як отримати водійське посвідчення в Україні: алгоритм дій27 вересня, 06:00 • 67292 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 160351 перегляди
День американських млинців: топ неймовірно смачних рецептів приготування панкейківPhoto26 вересня, 12:18 • 80374 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video26 вересня, 09:01 • 89834 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 89782 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сергій Лещенко
Джей Ді Венс
Кіт Келлог
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Молдова
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Bad Bunny стане хедлайнером шоу у перерві Супербоулу 2026 року07:05 • 11456 перегляди
У США затримали боксера Теренса Кроуфорда в його день народження: що відомоPhotoVideo29 вересня, 01:17 • 21101 перегляди
Виробник відеоігор EA близький до укладання угоди про приватизацію на $50 млрд - FT27 вересня, 13:37 • 33615 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo26 вересня, 14:33 • 96721 перегляди
Голлівуд виступив проти бойкоту ізраїльських кінематографістів26 вересня, 09:12 • 53320 перегляди
Актуальне
Нептун (крилата ракета)
MIM-104 Patriot
Свіфт
Fox News
Ракетний комплекс "Панцир"

Венс заявив, що США розглядають можливість щодо ракет Tomahawk для України

Київ • УНН

 • 1166 перегляди

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що США розглядають запит України на придбання ракет Tomahawk великої дальності. Президент Трамп ухвалить остаточне рішення щодо дозволу угоди.

Венс заявив, що США розглядають можливість щодо ракет Tomahawk для України

Віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс заявив у неділю, що США розглядають запит України на придбання ракет Tomahawk великої дальності для протидії російським окупантам, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Президент України Володимир Зеленський звернувся до США із проханням продати Tomahawk європейським країнам, які, своєю чергою, поставлять їх Україні. Венс заявив у програмі Fox News Sunday, що президент США Дональд Трамп ухвалить "остаточне рішення" щодо того, чи дозволити угоду.

"Ми, безумовно, розглядаємо низку запитів від європейців", - сказав Венс.

Ракети Tomahawk мають дальність 2500 км, що робить москву доступною для українського арсеналу, якщо Україна отримає їх, пише видання. 

Трамп раніше відхиляв запити України на використання ракет великої дальності, але тепер відчуває розчарування через відмову глави кремля володимира путіна досягти мирної угоди, зазначає видання.

росія відмовляється від переговорів з Україною та США, але їй "потрібно прокинутися" - Джей Ді Венс28.09.25, 18:17 • 5730 переглядiв

Спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог заявив, що Трамп дав зрозуміти, що Київ тепер має бути здатним завдавати ударів на великі відстані по росії, зауважує видання.

"Я думаю, що, читаючи те, що він (Трамп) сказав і читаючи те, що сказав віце-президент Венс... відповідь - так. Використовуйте здатність завдавати ударів на глибину. Сховищ не існує", - сказав Келлог в інтерв'ю Fox News пізніше в неділю.

Трамп дозволив Україні завдавати далекобійних ударів по території рф - Келлог 29.09.25, 08:05 • 20102 перегляди

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Кіт Келлог
Джей Ді Венс
Fox News
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна