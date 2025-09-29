Венс заявив, що США розглядають можливість щодо ракет Tomahawk для України
Київ • УНН
Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що США розглядають запит України на придбання ракет Tomahawk великої дальності. Президент Трамп ухвалить остаточне рішення щодо дозволу угоди.
Віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс заявив у неділю, що США розглядають запит України на придбання ракет Tomahawk великої дальності для протидії російським окупантам, пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Президент України Володимир Зеленський звернувся до США із проханням продати Tomahawk європейським країнам, які, своєю чергою, поставлять їх Україні. Венс заявив у програмі Fox News Sunday, що президент США Дональд Трамп ухвалить "остаточне рішення" щодо того, чи дозволити угоду.
"Ми, безумовно, розглядаємо низку запитів від європейців", - сказав Венс.
Ракети Tomahawk мають дальність 2500 км, що робить москву доступною для українського арсеналу, якщо Україна отримає їх, пише видання.
Трамп раніше відхиляв запити України на використання ракет великої дальності, але тепер відчуває розчарування через відмову глави кремля володимира путіна досягти мирної угоди, зазначає видання.
Спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог заявив, що Трамп дав зрозуміти, що Київ тепер має бути здатним завдавати ударів на великі відстані по росії, зауважує видання.
"Я думаю, що, читаючи те, що він (Трамп) сказав і читаючи те, що сказав віце-президент Венс... відповідь - так. Використовуйте здатність завдавати ударів на глибину. Сховищ не існує", - сказав Келлог в інтерв'ю Fox News пізніше в неділю.
