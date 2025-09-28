росія відмовляється від переговорів з Україною та США, але їй "потрібно прокинутися" - Джей Ді Венс
Київ • УНН
Віцепрезидент США Джей Ді Венс повідомив, що росія відмовилася від двосторонніх та тристоронніх переговорів з Україною. Він наголосив, що москва повинна усвідомити реальність на полі бою.
Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що росія відмовилася від двосторонніх переговорів з Україною та навіть тристоронніх зустрічей за участю США, але наголосив, що москва має "прокинутися" й визнати реальність на місцях. Про це Венс заявив в ефірі Fox News, пише УНН.
Деталі
За словами віцепрезидента, російські війська продовжують завдавати великих втрат українцям і самі зазнають значних втрат, не досягаючи стратегічних результатів.
На жаль, за останні пару тижнів ми бачимо, що росіяни відмовилися проводити будь-які двосторонні зустрічі з українцями. Вони відмовилися від будь-яких тристоронніх зустрічей, де президент або інший член адміністрації міг би зустрітися з росіянами та українцями
Він підкреслив, що адміністрація Трампа від самого початку активно домагалася миру, і США продовжуватимуть роботу в цьому напрямку, сподіваючись, що росія усвідомить реальність на полі бою.
