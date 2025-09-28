Россия отказывается от переговоров с Украиной и США, но ей "нужно проснуться" - Джей Ди Вэнс

$41.490.00
Эксклюзив
28 сентября, 08:59 • 17579 просмотра
Новые возможности и осторожность в планах: астропрогноз для всех знаков зодиака на 29 сентября - 5 октября
Эксклюзив
28 сентября, 08:33
Кража детских колготок: воры пробирались по туннелю и резали стену
28 сентября, 07:36
Более 12 часов длилась массированная российская атака на Украину: мы будем наносить ответные удары - Зеленский
Эксклюзив
28 сентября, 06:00
Витамин D: почему он нужен организму и когда врачи его назначают
27 сентября, 16:24
россию не допустили в Совет ИКАО, не хватило шести голосов
27 сентября, 15:30
Если россия хочет блэкаут в Киеве, то получит блэкаут в москве - Зеленский
26 сентября, 14:33
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo
Эксклюзив
26 сентября, 14:01
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
26 сентября, 13:31
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчасPhoto
26 сентября, 12:45
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – TelegraphVideo
Известно о двух погибших, среди которых 12-летняя девочка, в результате атаки в Соломенском районе столицы - ГВА
28 сентября, 05:33
Вражеская атака на Киев: 4 погибших, 13 пострадавших, повреждены жилые дома и детсад
28 сентября, 07:24
Массированная атака РФ на Киевскую область: число пострадавших от ракетного удара возросло до 31, среди них трое детей
10:08
Киев после массированной атаки: Игнат призывает не распространять видео с обломками
10:53
Парламентские выборы в Молдове признаны состоявшимися – ЦИК
13:05
публикации
Как получить водительское удостоверение в Украине: алгоритм действий
27 сентября, 06:00
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
26 сентября, 14:01
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 140878 просмотра
День американских блинов: топ невероятно вкусных рецептов приготовления панкейков
26 сентября, 12:18
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной Кореи
26 сентября, 09:01
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровье
26 сентября, 06:40
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 74953 просмотра
Производитель видеоигр EA близок к заключению сделки о приватизации на $50 млрд - FT
27 сентября, 13:37
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотреть
26 сентября, 14:33
Голливуд выступил против бойкота израильских кинематографистов
26 сентября, 09:12
53-летнего актера Сашу Барона Коэна после развода заметили на свидании с 27-летней моделью OnlyFans
26 сентября, 07:07
Финал анимационной трилогии о Человеке-пауке перенес релиз на неделю
25 сентября, 10:47
Россия отказывается от переговоров с Украиной и США, но ей "нужно проснуться" - Джей Ди Вэнс

Киев • УНН

 • 184 просмотра

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что Россия отказалась от двусторонних и трехсторонних переговоров с Украиной. Он подчеркнул, что Москва должна осознать реальность на поле боя.

Россия отказывается от переговоров с Украиной и США, но ей "нужно проснуться" - Джей Ди Вэнс

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Россия отказалась от двусторонних переговоров с Украиной и даже трехсторонних встреч с участием США, но подчеркнул, что Москва должна "проснуться" и признать реальность на местах. Об этом Вэнс заявил в эфире Fox News, пишет УНН.

Подробности

По словам вице-президента, российские войска продолжают наносить большие потери украинцам и сами несут значительные потери, не достигая стратегических результатов.

Зеленский анонсировал "мегасделку" с США на поставку вооружений стоимостью $90 млрд – Politico28.09.25, 17:04 • 2668 просмотров

К сожалению, за последние пару недель мы видим, что русские отказались проводить какие-либо двусторонние встречи с украинцами. Они отказались от каких-либо трехсторонних встреч, где президент или другой член администрации мог бы встретиться с русскими и украинцами 

– заявил Вэнс.

Он подчеркнул, что администрация Трампа с самого начала активно добивалась мира, и США будут продолжать работу в этом направлении, надеясь, что Россия осознает реальность на поле боя.

Приглашение Трампа в Москву остается в силе - Песков28.09.25, 12:29 • 3716 просмотров

Степан Гафтко

Джей Ди Вэнс
Фокс Ньюс
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина