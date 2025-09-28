Россия отказывается от переговоров с Украиной и США, но ей "нужно проснуться" - Джей Ди Вэнс
Киев • УНН
Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что Россия отказалась от двусторонних и трехсторонних переговоров с Украиной. Он подчеркнул, что Москва должна осознать реальность на поле боя.
Подробности
По словам вице-президента, российские войска продолжают наносить большие потери украинцам и сами несут значительные потери, не достигая стратегических результатов.
К сожалению, за последние пару недель мы видим, что русские отказались проводить какие-либо двусторонние встречи с украинцами. Они отказались от каких-либо трехсторонних встреч, где президент или другой член администрации мог бы встретиться с русскими и украинцами
Он подчеркнул, что администрация Трампа с самого начала активно добивалась мира, и США будут продолжать работу в этом направлении, надеясь, что Россия осознает реальность на поле боя.
