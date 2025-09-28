Зеленский анонсировал "мегасделку" с США на поставку вооружений стоимостью $90 млрд – Politico
Киев • УНН
Президент Зеленский сообщил об активной работе над соглашением с США по закупке вооружений на 90 миллиардов долларов. Украинские делегации посетят США для технических переговоров и обсуждения производства беспилотников.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил об активной работе над масштабным соглашением по закупке вооружений у Соединенных Штатов. По сообщениям СМИ, стоимость пакета вооружений может достигать 90 миллиардов долларов. Об этом информирует Politico, пишет УНН.
Подробности
На пресс-брифинге в Киеве Зеленский сообщил, что Украина предоставила США подробные спецификации своих военных потребностей, включая запросы на системы вооружений большой дальности.
Мы обсудили и согласовали основные моменты с президентом США. Теперь переходим к практической реализации
По сообщениям СМИ, стоимость обсуждаемого пакета оценивается в 90 миллиардов долларов.
Президент также сообщил, что украинские делегации посетят США позже в этом или в начале октября для технических переговоров по поставкам вооружений и отдельного соглашения о производстве беспилотников, что может значительно усилить обороноспособность страны.
