Все понимают, что Украина не проиграла войну - Зеленский
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не проиграла войну, поскольку россия не достигла целей. Партнеры понимают, что вся территория Украины – это справедливый мир.
Украина не проиграла войну, поскольку российская федерация не достигла своих целей разрушить и уничтожить наше государство, и партнеры это понимают. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга, пишет УНН.
Важно, что все понимают, что вся наша территория – это о справедливом мире. Уверен, что в конце концов так и будет
Президент также добавил, что все понимают, что Украина не проиграла войну, ведь россия не достигла своих целей уничтожить наше государство.
Все понимают, что Украина не проиграла войну. Мы побеждаем, потому что целей разрушения и уничтожения Украины не добилась российская федерация
Дополнение
Владимир Зеленский заявил, что Украина говорит с США о конкретных вещах, которые могут остановить эту войну, отметив, что важно, чтобы было реализовано то, о чем стороны договариваются.
Зеленский заслушал доклады Службы внешней разведки и Главного управления разведки, по результатам которой сообщил, что Украина "наметила новые задачи".