Зеленський після доповіді розвідок: намітили нові завдання

Повідомлення про масову розсилку повісток у Молдові є фейком - ЦПД

Повідомлення про масову розсилку повісток у Молдові є фейком - ЦПД

Повідомлення про масову розсилку повісток у Молдові є фейком - ЦПД

Повідомлення про масову розсилку повісток у Молдові є фейком - ЦПД 26 вересня, 10:49 • 7094 перегляди