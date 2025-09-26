Зеленський після доповіді розвідок: намітили нові завдання
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський заслухав доповіді СЗР та ГУР щодо російського виробництва зброї та паливного комплексу. За результатами розвідок намічено нові завдання для України.
Президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді Служби зовнішньої розвідки та Головного управління розвідки, за результатами якої повідомив, що Україна "намітили нові завдання". Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.
Були також доповіді Служби зовнішньої розвідки України та ГУР щодо російського виробництва зброї, їхньої промисловості загалом, паливного комплексу. Ми намітили нові завдання
Президент додав, що "зараз такий час, що світ бачить: росія перейшла у стан, коли війна даватиме все більше проблем самій же російській системі, російській економіці, російському суспільству".
