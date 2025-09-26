Зеленский после доклада разведок: наметили новые задачи
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский заслушал доклады СВР и ГУР относительно российского производства оружия и топливного комплекса. По результатам разведок намечены новые задачи для Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклады Службы внешней разведки и Главного управления разведки, по результатам которой сообщил, что Украина "наметила новые задачи". Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.
Были также доклады Службы внешней разведки Украины и ГУР относительно российского производства оружия, их промышленности в целом, топливного комплекса. Мы наметили новые задачи
Президент добавил, что "сейчас такое время, что мир видит: россия перешла в состояние, когда война будет давать все больше проблем самой же российской системе, российской экономике, российскому обществу".
