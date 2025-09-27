Всі розуміють, що Україна не програла війну - Зеленський
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не програла війну, оскільки росія не досягла цілей. Партнери розуміють, що вся територія України – це справедливий мир.
Україна не програла війну, оскільки російська федерація не досягла своїх цілей зруйнувати і знищити нашу державу і партнери це розуміють. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу, пише УНН.
Важливо, що всі розуміють, що уся наша територія – це про справедливий мир. Впевнений, що кінець-кінцем так і буде
росіяни практично не завоювали території, але витратили мільйони на бомби і ракети - Трамп25.09.25, 19:41 • 2907 переглядiв
Президент також додав, що всі розуміють, що Україна не програла війну, адже росія не досягла своїх цілей знищити нашу державу.
Всі розуміють, що Україна не програла війну. Ми перемагаємо, тому що цілей руйнування і знищення України не добилася російська федерація
Доповнення
Володимир Зеленський заявив, що Україна говорить із США про конкретні речі, які можуть зупинити цю війну, зазначивши, що важливо, щоб було реалізовано те, про що сторони домовляються.
Зеленський заслухав доповіді Служби зовнішньої розвідки та Головного управління розвідки, за результатами якої повідомив, що Україна "намітили нові завдання".