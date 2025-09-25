росіяни практично не завоювали території, але витратили мільйони на бомби і ракети - Трамп

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що у війні проти України росіяни не захопили жодної території. При цьому вони витратили мільйони на на бомби і ракети, заявив очільник Білого дому під час спільної пресконференції з турецьким лідером Раджепом Таїпом Ердоганом, повідомляє УНН.

Я нікого не називаю "паперовим тигром", але росія витратила мільйони й мільйони доларів на бомби, ракети, боєприпаси та життя. Їхні життя. І вони практично не завоювали території. Я думаю, час зупинитися. Я справді так вважаю – заявив Трамп.

Очільник Білого дому додав, що дуже розчарований в путіні. Він додав, що російські загарбники втратили близько мільйона солдатів.

Я дуже розчарований путіним. А він боровся завзято, боровся довго, і вони втратили мільйони, близько мільйона солдатів. І знаєте, після всіх цих потужних бомбардувань за останні два тижні вони майже не завоювали території. Тільки подумайте. Вони майже не завоювали території - резюмував Трамп.

Нагадуємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час зустрічі з лідером США Дональдом Трампом отримав підтримку щодо можливості завдання ударів по об’єктах росії у відповідь на атаки на українську енергетику.