росіяни практично не завоювали території, але витратили мільйони на бомби і ракети - Трамп
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що росія витратила мільйони доларів на війну проти України, але не захопила жодної території. Він також висловив розчарування в путіні та зазначив, що російські загарбники втратили близько мільйона солдатів.
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що у війні проти України росіяни не захопили жодної території. При цьому вони витратили мільйони на на бомби і ракети, заявив очільник Білого дому під час спільної пресконференції з турецьким лідером Раджепом Таїпом Ердоганом, повідомляє УНН.
Я нікого не називаю "паперовим тигром", але росія витратила мільйони й мільйони доларів на бомби, ракети, боєприпаси та життя. Їхні життя. І вони практично не завоювали території. Я думаю, час зупинитися. Я справді так вважаю
Очільник Білого дому додав, що дуже розчарований в путіні. Він додав, що російські загарбники втратили близько мільйона солдатів.
Я дуже розчарований путіним. А він боровся завзято, боровся довго, і вони втратили мільйони, близько мільйона солдатів. І знаєте, після всіх цих потужних бомбардувань за останні два тижні вони майже не завоювали території. Тільки подумайте. Вони майже не завоювали території
