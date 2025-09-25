россияне практически не завоевали территории, но потратили миллионы на бомбы и ракеты - Трамп

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что в войне против Украины россияне не захватили ни одной территории. При этом они потратили миллионы на бомбы и ракеты, заявил глава Белого дома во время совместной пресс-конференции с турецким лидером Раджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает УНН.

Я никого не называю "бумажным тигром", но россия потратила миллионы и миллионы долларов на бомбы, ракеты, боеприпасы и жизни. Их жизни. И они практически не завоевали территории. Я думаю, пора остановиться. Я действительно так считаю – заявил Трамп.

Глава Белого дома добавил, что очень разочарован в путине. Он добавил, что российские захватчики потеряли около миллиона солдат.

Я очень разочарован путиным. А он боролся упорно, боролся долго, и они потеряли миллионы, около миллиона солдат. И знаете, после всех этих мощных бомбардировок за последние две недели они почти не завоевали территории. Только подумайте. Они почти не завоевали территории - резюмировал Трамп.

Напоминаем

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время встречи с лидером США Дональдом Трампом получил поддержку относительно возможности нанесения ударов по объектам россии в ответ на атаки на украинскую энергетику.