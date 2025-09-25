россияне практически не завоевали территории, но потратили миллионы на бомбы и ракеты - Трамп
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил, что россия потратила миллионы долларов на войну против Украины, но не захватила ни одной территории. Он также выразил разочарование в путине и отметил, что российские захватчики потеряли около миллиона солдат.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что в войне против Украины россияне не захватили ни одной территории. При этом они потратили миллионы на бомбы и ракеты, заявил глава Белого дома во время совместной пресс-конференции с турецким лидером Раджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает УНН.
Я никого не называю "бумажным тигром", но россия потратила миллионы и миллионы долларов на бомбы, ракеты, боеприпасы и жизни. Их жизни. И они практически не завоевали территории. Я думаю, пора остановиться. Я действительно так считаю
Глава Белого дома добавил, что очень разочарован в путине. Он добавил, что российские захватчики потеряли около миллиона солдат.
Я очень разочарован путиным. А он боролся упорно, боролся долго, и они потеряли миллионы, около миллиона солдат. И знаете, после всех этих мощных бомбардировок за последние две недели они почти не завоевали территории. Только подумайте. Они почти не завоевали территории
Напоминаем
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время встречи с лидером США Дональдом Трампом получил поддержку относительно возможности нанесения ударов по объектам россии в ответ на атаки на украинскую энергетику.