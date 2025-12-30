$42.220.15
Операція рф для зриву домовленостей Зеленського і Трампа: у розвідці розвінчали фейкт про "атаку" на резиденцію путіна
13:07 • 1874 перегляди
Атака БПЛА на резиденцію путіна: у ISW не знайшли доказів причетності України
12:27 • 4154 перегляди
У новорічну ніч в Україні діятимуть графіки відключень - Держенергонагляд
Ексклюзив
11:22 • 7682 перегляди
Як відпустити рік, що минає, і зайти в новий без емоційного вантажу: поради психолога
11:09 • 11547 перегляди
пєсков відмовився надати докази атаки БПЛА на резиденцію путіна, закликавши "вірити на слово" кремлюVideo
09:46 • 17132 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto
30 грудня, 04:26 • 17413 перегляди
армія рф більше не зростає - Зеленський заявив про великі втрати росіян на фронті
30 грудня, 03:07 • 22676 перегляди
Без американської зброї ми не зможемо перемогти - Президент України
30 грудня, 01:10 • 23305 перегляди
"Ми не можемо просто вийти з наших територій" - Зеленський про "мирні переговори"
Ексклюзив
29 грудня, 18:57 • 30205 перегляди
Рік Червоного Вогняного Коня: як прожити рік удачі, швидких змін і великих можливостей
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 10:14 • 13729 перегляди
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби11:23 • 10817 перегляди
Актор Ідріс Ельба удостоєний лицарського звання

Київ • УНН

 • 144 перегляди

Актор Ідріс Ельба удостоєний лицарського звання за заслуги перед молоддю. Він заснував фонд Elba Hope Foundation, який надає гранти організаціям у Великій Британії, США та Африці.

Актор Ідріс Ельба удостоєний лицарського звання
instagram.com/idriselba

Актор Ідріс Ельба удостоєний лицарського звання на новорічній церемонії нагородження у Великій Британії, пише УНН з посиланням на британський уряд.

Деталі

Серед лауреатів - Ідріс Ельба, який удостоєний лицарського звання за заслуги перед молоддю, а також Синтія Еріво, яка отримує почесний ступінь Ордену Британської імперії (MBE) за заслуги в музиці та драмі.

Як пише BBC, у цьогорічному списку 1157 лауреатів.

Зірка серіалу "Лютер" Ідріс Ельба стає сером Ідрісом на знак визнання його благодійної роботи з молоддю. Він розпочав кампанію боротьби зі злочинністю, пов’язаною з холодною зброєю, і разом із дружиною Сабріною заснував фонд Elba Hope Foundation, який надає гранти організаціям у Великої Британії, США та Африці.

"Я отримую цю честь від імені багатьох молодих людей, чий талант, амбіції та стійкість рухали роботу Elba Hope Foundation", - сказав сер Ідріс.

Девіда Бекхема посвятили у лицарі04.11.25, 16:20 • 3053 перегляди

Юлія Шрамко

КультураУНН Lite
Новий рік
Музикант
Серіали
благодійність
Африка
Велика Британія
Сполучені Штати Америки