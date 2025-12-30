instagram.com/idriselba

Актор Ідріс Ельба удостоєний лицарського звання на новорічній церемонії нагородження у Великій Британії, пише УНН з посиланням на британський уряд.

Деталі

Серед лауреатів - Ідріс Ельба, який удостоєний лицарського звання за заслуги перед молоддю, а також Синтія Еріво, яка отримує почесний ступінь Ордену Британської імперії (MBE) за заслуги в музиці та драмі.

Як пише BBC, у цьогорічному списку 1157 лауреатів.

Зірка серіалу "Лютер" Ідріс Ельба стає сером Ідрісом на знак визнання його благодійної роботи з молоддю. Він розпочав кампанію боротьби зі злочинністю, пов’язаною з холодною зброєю, і разом із дружиною Сабріною заснував фонд Elba Hope Foundation, який надає гранти організаціям у Великої Британії, США та Африці.

"Я отримую цю честь від імені багатьох молодих людей, чий талант, амбіції та стійкість рухали роботу Elba Hope Foundation", - сказав сер Ідріс.

Девіда Бекхема посвятили у лицарі