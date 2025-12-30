Ракетний комплекс рф "орєшнік" заступив на бойове чергування у білорусі

російський ракетний комплекс "орєшнік" офіційно заступив на бойове чергування у білорусі. Про це повідомляє УНН з посиланням на російське і білоруське міністерства оборони.

Деталі

На білоруській території завчасно були створені всі умови для несення бойового чергування та проживання російських військовослужбовців, заявили у міноборони країни.

Водночас у російському міноборони заявили, що фахівці бойових розрахунків пуску, зв'язку, охорони та енергопостачання, а також механіки-водії агрегатів ракетного комплексу перед заступленням на бойове чергування пройшли перепідготовку на навчально-тренувальних засобах.

Військові відомства обох держав, винних за напад на Україну, опублікували відео церемонії заступлення на бойове чергування рухомого ґрунтового ракетного комплексу "орєшнік".

Контекст

російський диктатор володимир путін заявив, що 21 листопада 2024 року росія завдала по Дніпру удару "балістичною ракетою з неядерною гіперзвуковою бойовою частиною" середньої дальності.

Пізніше з'ясувалося, що удар було здійснено іншою зброєю, а саме новою балістичною ракетою "орєшнік". Також путін заявив, що в України "немає засобів" протистояти новим ракетам "орешнік".

