04:26 • 7700 просмотра
армия рф больше не растет - Зеленский заявил о больших потерях россиян на фронте
03:07 • 13738 просмотра
Без американского оружия мы не сможем победить - Президент Украины
30 декабря, 01:10 • 16160 просмотра
"Мы не можем просто выйти из наших территорий" - Зеленский о "мирных переговорах"
Эксклюзив
29 декабря, 18:57 • 23928 просмотра
Год Красной Огненной Лошади: как прожить год удачи, быстрых перемен и больших возможностей
29 декабря, 18:48 • 26291 просмотра
В Украине отсрочили сроки обязательного использования платежных терминалов для ФЛП: на какой срок
29 декабря, 18:36 • 20944 просмотра
Получали тысячи долларов за "правильные" голосования: пятерым нардепам сообщили о подозрении
29 декабря, 15:53 • 22499 просмотра
россия, вероятно, готовит удары по столице, по госзданиям: Зеленский отреагировал на заявление о якобы атаке на резиденцию путина
Эксклюзив
29 декабря, 15:25 • 22446 просмотра
Сложно назвать чрезвычайно продуктивными, ведь по ключевым вопросам решения не приняты: политолог о переговорах Зеленского с Трампом
29 декабря, 15:12 • 20476 просмотра
Выборы через "Дію" не рассматриваются: Федоров назвал причину
Эксклюзив
29 декабря, 12:21 • 23565 просмотра
Аренда жилья: что будет с ценами в 2026 году
Ракетный комплекс рф "орешник" заступил на боевое дежурство в беларуси

Киев • УНН

 • 60 просмотра

российский ракетный комплекс "орешник" официально заступил на боевое дежурство в беларуси. В российском и белорусском министерствах обороны заявили о создании всех условий и переподготовке специалистов для несения боевого дежурства.

Ракетный комплекс рф "орешник" заступил на боевое дежурство в беларуси

российский ракетный комплекс "орешник" официально заступил на боевое дежурство в беларуси. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российское и белорусское министерства обороны.

Детали

На белорусской территории заблаговременно были созданы все условия для несения боевого дежурства и проживания российских военнослужащих, заявили в минобороны страны.

В то же время в российском минобороны заявили, что специалисты боевых расчетов пуска, связи, охраны и энергоснабжения, а также механики-водители агрегатов ракетного комплекса перед заступлением на боевое дежурство прошли переподготовку на учебно-тренировочных средствах.

Военные ведомства обоих государств, виновных в нападении на Украину, опубликовали видео церемонии заступления на боевое дежурство подвижного грунтового ракетного комплекса "орешник".

Контекст

российский диктатор владимир путин заявил, что 21 ноября 2024 года россия нанесла по Днепру удар "баллистической ракетой с неядерной гиперзвуковой боевой частью" средней дальности.

Позже выяснилось, что удар был осуществлен другим оружием, а именно новой баллистической ракетой "орешник". Также путин заявил, что у Украины "нет средств" противостоять новым ракетам "орешник".

Российские производители ракеты "Орешник" полагаются на западное оборудование - FT27.12.2024, 10:04 • 19223 просмотра

