Ракетный комплекс рф "орешник" заступил на боевое дежурство в беларуси

российский ракетный комплекс "орешник" официально заступил на боевое дежурство в беларуси. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российское и белорусское министерства обороны.

Детали

На белорусской территории заблаговременно были созданы все условия для несения боевого дежурства и проживания российских военнослужащих, заявили в минобороны страны.

В то же время в российском минобороны заявили, что специалисты боевых расчетов пуска, связи, охраны и энергоснабжения, а также механики-водители агрегатов ракетного комплекса перед заступлением на боевое дежурство прошли переподготовку на учебно-тренировочных средствах.

Военные ведомства обоих государств, виновных в нападении на Украину, опубликовали видео церемонии заступления на боевое дежурство подвижного грунтового ракетного комплекса "орешник".

Контекст

российский диктатор владимир путин заявил, что 21 ноября 2024 года россия нанесла по Днепру удар "баллистической ракетой с неядерной гиперзвуковой боевой частью" средней дальности.

Позже выяснилось, что удар был осуществлен другим оружием, а именно новой баллистической ракетой "орешник". Также путин заявил, что у Украины "нет средств" противостоять новым ракетам "орешник".

