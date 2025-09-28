Зеленський анонсував "мегаугоду" зі США на постачання озброєнь вартістю $90 млрд – Politico

$41.490.00
48.710.00
ukenru
Ексклюзив
28 вересня, 08:59 • 17586 перегляди
Нові можливості та обережність у планах: астропрогноз для всіх знаків зодіаку на 29 вересня - 5 жовтняPhoto
Ексклюзив
28 вересня, 08:33 • 30155 перегляди
Крадіжка дитячих колготок: злодії пробирались тунелем та різали стіну
28 вересня, 07:36 • 24386 перегляди
Понад 12 годин тривала масована російська атака на Україну: ми будемо завдавати ударів у відповідь - Зеленський
Ексклюзив
28 вересня, 06:00 • 27265 перегляди
Вітамін D: чому він потрібен організму та коли лікарі його призначають
27 вересня, 16:24 • 52823 перегляди
росію не допустили до Ради ІСАО, забракло шести голосів
27 вересня, 15:30 • 66805 перегляди
Якщо росія хоче блекаут у Києві, то отримає блекаут у москві - Зеленський
26 вересня, 14:33 • 85653 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 140885 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
26 вересня, 13:31 • 55471 перегляди
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
26 вересня, 12:45 • 47944 перегляди
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – TelegraphVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
0.8м/с
55%
758мм
Популярнi новини
Відомо про двох загиблих, серед яких 12-річна дівчина, внаслідок атаки у Солом’янському районі столиці - МВА28 вересня, 05:33 • 13699 перегляди
Ворожа атака на Київ: 4 загиблих, 13 постраждалих, пошкоджені житлові будинки й дитсадок28 вересня, 07:24 • 12848 перегляди
Масована атака рф на Київщину: кількість постраждалих від ракетного удару зросла до 31, серед них троє дітейPhoto10:08 • 14564 перегляди
Київ після масованої атаки: Ігнат закликає не поширювати відео з уламками10:53 • 4260 перегляди
Парламентські вибори у Молдові визнані такими, що відбулися – ЦВК13:05 • 13211 перегляди
Публікації
Як отримати водійське посвідчення в Україні: алгоритм дій27 вересня, 06:00 • 48397 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 140885 перегляди
День американських млинців: топ неймовірно смачних рецептів приготування панкейківPhoto26 вересня, 12:18 • 64370 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video26 вересня, 09:01 • 74355 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 74957 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Марк Рютте
Олег Синєгубов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Сумська область
Запоріжжя
Молдова
Реклама
УНН Lite
Виробник відеоігор EA близький до укладання угоди про приватизацію на $50 млрд - FT27 вересня, 13:37 • 24671 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo26 вересня, 14:33 • 85653 перегляди
Голлівуд виступив проти бойкоту ізраїльських кінематографістів26 вересня, 09:12 • 45609 перегляди
53-річного актора Сашу Барона Коена після розлучення помітили на побаченні з 27-річною моделлю OnlyFansPhoto26 вересня, 07:07 • 50173 перегляди
Фінал анімаційної трилогії про Людину-павука переніс реліз на тиждень25 вересня, 10:47 • 51721 перегляди
Актуальне
«Калібр» (сімейство ракет)
Шахед-136
Х-101
Х-47М2 «Кинджал»
Bild

Зеленський анонсував "мегаугоду" зі США на постачання озброєнь вартістю $90 млрд – Politico

Київ • УНН

 • 2684 перегляди

Президент Зеленський повідомив про активну роботу над угодою зі США щодо закупівлі озброєнь на 90 мільярдів доларів. Українські делегації відвідають США для технічних переговорів та обговорення виробництва безпілотників.

Зеленський анонсував "мегаугоду" зі США на постачання озброєнь вартістю $90 млрд – Politico

Президент України Володимир Зеленський заявив про активну роботу над масштабною угодою щодо закупівлі озброєнь у Сполучених Штатів. За повідомленнями ЗМІ, вартість пакету озброєнь може досягати 90 мільярдів доларів. Про це інформує Politico, пише УНН.

Деталі

На прес-брифінгу в Києві Зеленський повідомив, що Україна надала США детальні специфікації своїх військових потреб, включно із запитами на системи озброєнь великої дальності. 

Ми обговорили та узгодили основні моменти з президентом США. Тепер переходимо до практичної реалізації 

– зазначив він.

За повідомленнями ЗМІ, вартість обговорюваного пакету оцінюється в 90 мільярдів доларів.

Зеленський обговорив із Генсеком НАТО підтримку України та програму PURL після чергової атаки рф28.09.25, 16:52 • 1276 переглядiв

Президент також повідомив, що українські делегації відвідають США пізніше цього або на початку жовтня для технічних переговорів щодо постачання озброєнь та окремої угоди про виробництво безпілотників, що може значно посилити обороноздатність країни.

Всі розуміють, що Україна не програла війну - Зеленський27.09.25, 21:09 • 4540 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Київ