Зеленський анонсував "мегаугоду" зі США на постачання озброєнь вартістю $90 млрд – Politico
Київ • УНН
Президент Зеленський повідомив про активну роботу над угодою зі США щодо закупівлі озброєнь на 90 мільярдів доларів. Українські делегації відвідають США для технічних переговорів та обговорення виробництва безпілотників.
Президент України Володимир Зеленський заявив про активну роботу над масштабною угодою щодо закупівлі озброєнь у Сполучених Штатів. За повідомленнями ЗМІ, вартість пакету озброєнь може досягати 90 мільярдів доларів. Про це інформує Politico, пише УНН.
Деталі
На прес-брифінгу в Києві Зеленський повідомив, що Україна надала США детальні специфікації своїх військових потреб, включно із запитами на системи озброєнь великої дальності.
Ми обговорили та узгодили основні моменти з президентом США. Тепер переходимо до практичної реалізації
За повідомленнями ЗМІ, вартість обговорюваного пакету оцінюється в 90 мільярдів доларів.
Зеленський обговорив із Генсеком НАТО підтримку України та програму PURL після чергової атаки рф28.09.25, 16:52 • 1276 переглядiв
Президент також повідомив, що українські делегації відвідають США пізніше цього або на початку жовтня для технічних переговорів щодо постачання озброєнь та окремої угоди про виробництво безпілотників, що може значно посилити обороноздатність країни.
Всі розуміють, що Україна не програла війну - Зеленський27.09.25, 21:09 • 4540 переглядiв