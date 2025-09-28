$41.490.00
Ексклюзив
28 вересня, 08:59 • 17594 перегляди
Нові можливості та обережність у планах: астропрогноз для всіх знаків зодіаку на 29 вересня - 5 жовтняPhoto
Ексклюзив
28 вересня, 08:33 • 30173 перегляди
Крадіжка дитячих колготок: злодії пробирались тунелем та різали стіну
28 вересня, 07:36 • 24393 перегляди
Понад 12 годин тривала масована російська атака на Україну: ми будемо завдавати ударів у відповідь - Зеленський
Ексклюзив
28 вересня, 06:00 • 27271 перегляди
Вітамін D: чому він потрібен організму та коли лікарі його призначають
27 вересня, 16:24 • 52827 перегляди
росію не допустили до Ради ІСАО, забракло шести голосів
27 вересня, 15:30 • 66806 перегляди
Якщо росія хоче блекаут у Києві, то отримає блекаут у москві - Зеленський
26 вересня, 14:33 • 85659 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 140892 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
26 вересня, 13:31 • 55471 перегляди
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
26 вересня, 12:45 • 47947 перегляди
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – TelegraphVideo
Зеленський обговорив із Генсеком НАТО підтримку України та програму PURL після чергової атаки рф

Київ • УНН

 • 1278 перегляди

Президент України Володимир Зеленський подякував Генсеку НАТО Марку Рютте за підтримку та поінформував про російський напад. Лідери обговорили програму PURL для придбання зброї, що рятує життя українців.

Зеленський обговорив із Генсеком НАТО підтримку України та програму PURL після чергової атаки рф

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте подякував за підтримку та поінформував про сьогоднішній напад росії на Україну. Також мова йшла про програму придбання зброї для України PURL. Про це Зеленський повідомив в Телеграм, пише УНН.

Деталі

Зеленський передав Марку Рютте, що ворог застосував ударні дрони та ракети, включно з балістичними, завдаючи ударів по критичній інфраструктурі України.

Говорив із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Вдячний за підтримку. Розповів про сьогоднішню підлу російську атаку – ударні дрони, ракети, зокрема балістика 

– йдеться у дописі президента. 

Лідери обговорили програму PURL, яку Україна оцінює як ефективний інструмент для придбання зброї, що реально захищає життя громадян. Зеленський зазначив, що програма успішно працює та ведуться переговори щодо її розширення та залучення до неї інших країн, аби посилити обороноздатність України.

Нагадаємо

Раніше в Україну надійшло перше військове обладнання, передбачене угодою між США та НАТО в межах програми PURL. Адміністрація Трампа підтвердила, що Україна незабаром отримає допомогу від союзників НАТО зі складів США.  

Кілька днів тому Володимир Зеленський зустрівся з Генсеком НАТО Марком Рютте. Сторони обговорили розширення програми PURL і загрози від ескалації російської агресії.  

Степан Гафтко

