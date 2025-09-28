Зеленський обговорив із Генсеком НАТО підтримку України та програму PURL після чергової атаки рф
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський подякував Генсеку НАТО Марку Рютте за підтримку та поінформував про російський напад. Лідери обговорили програму PURL для придбання зброї, що рятує життя українців.
Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте подякував за підтримку та поінформував про сьогоднішній напад росії на Україну. Також мова йшла про програму придбання зброї для України PURL. Про це Зеленський повідомив в Телеграм, пише УНН.
Деталі
Зеленський передав Марку Рютте, що ворог застосував ударні дрони та ракети, включно з балістичними, завдаючи ударів по критичній інфраструктурі України.
Говорив із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Вдячний за підтримку. Розповів про сьогоднішню підлу російську атаку – ударні дрони, ракети, зокрема балістика
Лідери обговорили програму PURL, яку Україна оцінює як ефективний інструмент для придбання зброї, що реально захищає життя громадян. Зеленський зазначив, що програма успішно працює та ведуться переговори щодо її розширення та залучення до неї інших країн, аби посилити обороноздатність України.
Нагадаємо
Раніше в Україну надійшло перше військове обладнання, передбачене угодою між США та НАТО в межах програми PURL. Адміністрація Трампа підтвердила, що Україна незабаром отримає допомогу від союзників НАТО зі складів США.
Кілька днів тому Володимир Зеленський зустрівся з Генсеком НАТО Марком Рютте. Сторони обговорили розширення програми PURL і загрози від ескалації російської агресії.