Внески в програму PURL становлять вже $2,1 млрд - Зеленський на зустрічі з Рютте
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте для обговорення розширення програми PURL, яка вже досягла 2,1 млрд доларів. Також сторони скоординували позиції щодо загроз від ескалації російської агресії, підкресливши навмисний характер порушень повітряного простору НАТО.
Володимир Зеленський зустрівся з Генсеком НАТО Марком Рютте. Сторони обговорили розширення програми PURL і загрози від ескалації російської агресії. Зеленський підкреслив, що порушення рф повітряного простору НАТО є навмисними діями, а не випадковістю. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал Зеленського, Офіс Президента України.
Деталі
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.
Глава держави подякував за підтримку України та особливо відзначив PURL – спільну ініціативу НАТО та США, яка дає змогу купувати американську зброю за фінансової підтримки країн – членів Альянсу.
Під час зустрічі детально обговорили ефективність PURL і її подальше розширення.
За два місяці від початку її створення наповнення програми, яка дає змогу купувати американську зброю за фінансової підтримки країн – членів Альянсу, становить уже 2,1 млрд дол., і важливо збільшувати кількість внесків і країн, що беруть участь у ній
Зазначається, що Марк Рютте наголосив, що важливо збільшувати кількість внесків і країн – учасниць ініціативи.
Окремо йшлося про загрози від ескалації російської агресії. На думку Президента України, порушення повітряного простору країн – членів НАТО не помилки.
Порушення повітряного простору країн – членів НАТО – це не помилки, а цілеспрямовані дії Росії
Володимир Зеленський і Марк Рютте скоординували свої позиції та узгодили наступні спільні кроки.
Нагадаємо
Як повідомляли ЗМІ, в Україну надійшло перше військове обладнання, передбачене угодою між США та НАТО в межах програми PURL. Адміністрація Трампа підтвердила, що Україна незабаром отримає допомогу від союзників НАТО зі складів США.
У Данії закрили аеропорт через появу безпілотників у повітряному просторі25.09.25, 00:11 • 410 переглядiв