18:42 • 13905 перегляди
Панама скасувала реєстрацію більш ніж двохсот російських танкерів
24 вересня, 14:27 • 20584 перегляди
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
Ексклюзив
24 вересня, 13:04 • 26240 перегляди
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Ексклюзив
24 вересня, 12:07 • 26689 перегляди
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
24 вересня, 11:17 • 27298 перегляди
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталіVideo
24 вересня, 11:04 • 43021 перегляди
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики
Ексклюзив
24 вересня, 10:07 • 20137 перегляди
Трамп уперше заговорив про повернення Україною кордонів 91-го року: експерт прокоментував зміну риторики президента США
Ексклюзив
24 вересня, 08:38 • 39892 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
24 вересня, 07:25 • 18756 перегляди
Небезпечний прецедент: Верховний Суд підтвердив, що права акціонерів банків не захищені
24 вересня, 06:56 • 18881 перегляди
Генсек ООН: понад 14 тисяч мирних жителів загинули в Україні, сотні дітей - настав час зупинити це
Внески в програму PURL становлять вже $2,1 млрд - Зеленський на зустрічі з Рютте

Київ • УНН

 • 94 перегляди

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте для обговорення розширення програми PURL, яка вже досягла 2,1 млрд доларів. Також сторони скоординували позиції щодо загроз від ескалації російської агресії, підкресливши навмисний характер порушень повітряного простору НАТО.

Внески в програму PURL становлять вже $2,1 млрд - Зеленський на зустрічі з Рютте

Володимир Зеленський зустрівся з Генсеком НАТО Марком Рютте. Сторони обговорили розширення програми PURL і загрози від ескалації російської агресії. Зеленський підкреслив, що порушення рф повітряного простору НАТО є навмисними діями, а не випадковістю. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал Зеленського, Офіс Президента України

Деталі

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Глава держави подякував за підтримку України та особливо відзначив PURL – спільну ініціативу НАТО та США, яка дає змогу купувати американську зброю за фінансової підтримки країн – членів Альянсу.

Під час зустрічі детально обговорили ефективність PURL і її подальше розширення.

За два місяці від початку її створення наповнення програми, яка дає змогу купувати американську зброю за фінансової підтримки країн – членів Альянсу, становить уже 2,1 млрд дол., і важливо збільшувати кількість внесків і країн, що беруть участь у ній

- написав Володимир Зеленський.

Зазначається, що Марк Рютте наголосив, що важливо збільшувати кількість внесків і країн – учасниць ініціативи.

Окремо йшлося про загрози від ескалації російської агресії. На думку Президента України, порушення повітряного простору країн – членів НАТО не помилки.

Порушення повітряного простору країн – членів НАТО – це не помилки, а цілеспрямовані дії Росії

- йдеться у дописі Президента України.

Володимир Зеленський і Марк Рютте скоординували свої позиції та узгодили наступні спільні кроки.

Нагадаємо

Як повідомляли ЗМІ, в Україну надійшло перше військове обладнання, передбачене угодою між США та НАТО в межах програми PURL. Адміністрація Трампа підтвердила, що Україна незабаром отримає допомогу від союзників НАТО зі складів США.  

Віта Зеленецька

