Перше військове обладнання за програмою PURL прибуло до України - ЗМІ

Київ • УНН

 • 48 перегляди

В Україну надійшло перше військове обладнання, передбачене угодою між США та НАТО в межах програми PURL. Адміністрація Трампа підтвердила, що Україна незабаром отримає допомогу від союзників НАТО зі складів США.

Перше військове обладнання за програмою PURL прибуло до України - ЗМІ

Перше військове обладнання, передбачене угодою між США та НАТО в межах програми PURL, прибуло до України. Про це Суспільному повідомив представник НАТО, передає УНН.

Деталі

За його словами представника НАТО, ще більше пакетів допомоги "вже в дорозі". Наразі в межах програми PURL профінансовано чотири пакети.

Днем раніше адміністрація Дональда Трампа підтвердила, що Україна незабаром вперше отримає допомогу від союзників НАТО зі складів США в межах механізму PURL.

Нагадаємо

Раніше Reuters повідомляв із посиланням на два джерела, що перші пакети американської допомоги у сфері озброєння для України схвалені адміністрацією Трампа і можуть бути незабаром відправлені. Це відбудеться в межах нової фінансової угоди з союзниками, у рамках якої Вашингтон відновлює постачання зброї до Києва.

У МЗС підтвердили, що США схвалили перший пакет військової допомоги Україні за програмою PURL17.09.25, 15:30 • 1842 перегляди

Антоніна Туманова

