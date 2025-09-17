У МЗС підтвердили, що США схвалили перший пакет військової допомоги Україні за програмою PURL

$41.180.06
48.660.16
ukenru
09:20 • 16263 перегляди
Рада ухвалила закон про військового омбудсмана: що передбачається
09:16 • 19799 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: вирок планують оголосити в понеділок
Ексклюзив
17 вересня, 05:30 • 25532 перегляди
День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину
17 вересня, 02:27 • 27917 перегляди
Сили оборони України нищать ворога: Сирський назвав втрати росії за 2025 рікVideo
16 вересня, 16:50 • 84260 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 104499 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 14:08 • 51139 перегляди
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
16 вересня, 10:17 • 60979 перегляди
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
16 вересня, 10:07 • 98227 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
16 вересня, 09:54 • 31263 перегляди
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
1.3м/с
87%
749мм
Популярнi новини
Під загрозою вся військова логістика росії: "АТЕШ" паралізував залізничний вузол під єкатеринбургом Photo17 вересня, 03:14 • 27577 перегляди
Кораблі НАТО провели спецоперацію через підозріле судно рф біля берегів Швеції17 вересня, 03:37 • 45483 перегляди
Вибори у Верховну Раду можуть відбутися вже найближчим часом - нардеп17 вересня, 04:55 • 33938 перегляди
Понад 300 компаній в Україні отримали мільярдну виручку попри санкції РНБОPhoto06:46 • 13453 перегляди
Готуємо запіканку: топ неймовірно смачних рецептівPhoto08:16 • 30597 перегляди
Публікації
Кубок України з футболу: розклад матчів 1/16 фіналу12:21 • 1056 перегляди
Готуємо запіканку: топ неймовірно смачних рецептівPhoto08:16 • 30732 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати16 вересня, 16:50 • 84261 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 104499 перегляди
Ворог бʼє по логістичних складах. Що відомо про удар шахеда на Київщині16 вересня, 12:55 • 55340 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Роберта Мецола
Фрідріх Мерц
Руслан Кравченко
Кір Стармер
Актуальні місця
Україна
Державний кордон України
Польща
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma16 вересня, 14:15 • 32113 перегляди
На концерт Пивоварова у Нью-Йорку увірвалася поліція та зупинила виступVideo16 вересня, 12:26 • 37919 перегляди
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto15 вересня, 08:11 • 67633 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина15 вересня, 07:06 • 65344 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 69696 перегляди
Актуальне
Financial Times
Бук (ЗРК)
M1 Abrams
Lockheed Martin F-35 Lightning II
AH-64 Apache

У МЗС підтвердили, що США схвалили перший пакет військової допомоги Україні за програмою PURL

Київ • УНН

 • 84 перегляди

МЗС України підтвердило надання США першого пакету військової допомоги за програмою PURL. Деталі пакету наразі невідомі, але запуск механізму програми є позитивним результатом.

У МЗС підтвердили, що США схвалили перший пакет військової допомоги Україні за програмою PURL

Міністерство закордонних справ підтвердило, США надасть перший пакет військової допомоги за програмою PURL, однак деталі цього пакету наразі невідомі. Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий під час брифінгу, передає УНН.

Ми бачили так само, як і ви, повідомлення в медіа. Я спілкувався ще вчора з нашим посольством в США, яке дійсно підтверджує, що така інформація є, що це рішення ухвалено. Ми можемо підтвердити, але поки що про деталі рано казати 

- сказав Тихий.

За словами Тихого, те, що запрацював механізм програми PURL є дуже позитивним результатом.

Нагадаємо

Напередодні Reuters із посиланням на джерела повідомляв, що перші пакети допомоги США у вигляді постачання зброї Україні, надані адміністрацією Дональда Трампа, були схвалені і незабаром можуть бути відправлені, оскільки Вашингтон відновлює постачання зброї Києву — цього разу в рамках нової фінансової угоди з союзниками.

Павло Башинський

Політика
Reuters
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна