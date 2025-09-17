У МЗС підтвердили, що США схвалили перший пакет військової допомоги Україні за програмою PURL
Київ • УНН
МЗС України підтвердило надання США першого пакету військової допомоги за програмою PURL. Деталі пакету наразі невідомі, але запуск механізму програми є позитивним результатом.
Міністерство закордонних справ підтвердило, США надасть перший пакет військової допомоги за програмою PURL, однак деталі цього пакету наразі невідомі. Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий під час брифінгу, передає УНН.
Ми бачили так само, як і ви, повідомлення в медіа. Я спілкувався ще вчора з нашим посольством в США, яке дійсно підтверджує, що така інформація є, що це рішення ухвалено. Ми можемо підтвердити, але поки що про деталі рано казати
За словами Тихого, те, що запрацював механізм програми PURL є дуже позитивним результатом.
Нагадаємо
Напередодні Reuters із посиланням на джерела повідомляв, що перші пакети допомоги США у вигляді постачання зброї Україні, надані адміністрацією Дональда Трампа, були схвалені і незабаром можуть бути відправлені, оскільки Вашингтон відновлює постачання зброї Києву — цього разу в рамках нової фінансової угоди з союзниками.