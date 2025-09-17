У МЗС підтвердили, що США схвалили перший пакет військової допомоги Україні за програмою PURL

Міністерство закордонних справ підтвердило, США надасть перший пакет військової допомоги за програмою PURL, однак деталі цього пакету наразі невідомі. Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий під час брифінгу, передає УНН.

Ми бачили так само, як і ви, повідомлення в медіа. Я спілкувався ще вчора з нашим посольством в США, яке дійсно підтверджує, що така інформація є, що це рішення ухвалено. Ми можемо підтвердити, але поки що про деталі рано казати