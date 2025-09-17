$41.180.06
Рада приняла закон о военном омбудсмене: что предусматривается
День усыновления: почему тысячи украинских подростков до сих пор ждут семью
Силы обороны Украины уничтожают врага: Сырский назвал потери России за 2025 годVideo
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
В МИД подтвердили, что США одобрили первый пакет военной помощи Украине по программе PURL

Киев • УНН

 • 84 просмотра

МИД Украины подтвердил предоставление США первого пакета военной помощи по программе PURL. Детали пакета пока неизвестны, но запуск механизма программы является положительным результатом.

В МИД подтвердили, что США одобрили первый пакет военной помощи Украине по программе PURL

Министерство иностранных дел подтвердило, что США предоставят первый пакет военной помощи по программе PURL, однако детали этого пакета пока неизвестны. Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий во время брифинга, передает УНН.

Мы видели так же, как и вы, сообщения в медиа. Я общался еще вчера с нашим посольством в США, которое действительно подтверждает, что такая информация есть, что это решение принято. Мы можем подтвердить, но пока о деталях рано говорить 

- сказал Тихий.

По словам Тихого, то, что заработал механизм программы PURL, является очень позитивным результатом.

Напомним

Накануне Reuters со ссылкой на источники сообщал, что первые пакеты помощи США в виде поставок оружия Украине, предоставленные администрацией Дональда Трампа, были одобрены и вскоре могут быть отправлены, поскольку Вашингтон возобновляет поставки оружия Киеву — на этот раз в рамках нового финансового соглашения с союзниками.

Павел Башинский

Политика
Reuters
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина