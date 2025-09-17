В МИД подтвердили, что США одобрили первый пакет военной помощи Украине по программе PURL

Министерство иностранных дел подтвердило, что США предоставят первый пакет военной помощи по программе PURL, однако детали этого пакета пока неизвестны. Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий во время брифинга, передает УНН.

Мы видели так же, как и вы, сообщения в медиа. Я общался еще вчера с нашим посольством в США, которое действительно подтверждает, что такая информация есть, что это решение принято. Мы можем подтвердить, но пока о деталях рано говорить