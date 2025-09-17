В МИД подтвердили, что США одобрили первый пакет военной помощи Украине по программе PURL
Киев • УНН
МИД Украины подтвердил предоставление США первого пакета военной помощи по программе PURL. Детали пакета пока неизвестны, но запуск механизма программы является положительным результатом.
Министерство иностранных дел подтвердило, что США предоставят первый пакет военной помощи по программе PURL, однако детали этого пакета пока неизвестны. Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий во время брифинга, передает УНН.
Мы видели так же, как и вы, сообщения в медиа. Я общался еще вчера с нашим посольством в США, которое действительно подтверждает, что такая информация есть, что это решение принято. Мы можем подтвердить, но пока о деталях рано говорить
По словам Тихого, то, что заработал механизм программы PURL, является очень позитивным результатом.
Напомним
Накануне Reuters со ссылкой на источники сообщал, что первые пакеты помощи США в виде поставок оружия Украине, предоставленные администрацией Дональда Трампа, были одобрены и вскоре могут быть отправлены, поскольку Вашингтон возобновляет поставки оружия Киеву — на этот раз в рамках нового финансового соглашения с союзниками.