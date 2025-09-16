$41.230.05
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
15:22 • 10785 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
14:08 • 11490 перегляди
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
16 вересня, 10:17 • 24944 перегляди
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
16 вересня, 10:07 • 39833 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
16 вересня, 09:54 • 22614 перегляди
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
16 вересня, 09:19 • 36017 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
16 вересня, 08:08 • 35326 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
16 вересня, 07:46 • 16143 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф
16 вересня, 07:30 • 37002 перегляди
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетами
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
16:50 • 1938 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
15:22 • 10794 перегляди
Ворог бʼє по логістичних складах. Що відомо про удар шахеда на Київщині
12:55 • 13665 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
16 вересня, 10:07 • 39839 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
16 вересня, 09:19 • 36020 перегляди
Адміністрація Трампа схвалила перший пакет військової допомоги Україні, профінансований союзниками - ЗМІ

Київ • УНН

 • 78 перегляди

Адміністрація Дональда Трампа схвалила перші пакети допомоги США Україні у вигляді постачання зброї. Це перше застосування нового механізму, розробленого США та союзниками для постачання Україні зброї з американських запасів із використанням коштів країн НАТО.

Адміністрація Трампа схвалила перший пакет військової допомоги Україні, профінансований союзниками - ЗМІ

Перші пакети допомоги США у вигляді постачання зброї Україні, надані адміністрацією Дональда Трампа, були схвалені і незабаром можуть бути відправлені, оскільки Вашингтон відновлює постачання зброї Києву — цього разу в рамках нової фінансової угоди з союзниками. Про це повідомили Reuters у вівторок два джерела, знайомі із ситуацією, передає УНН.

Деталі

За даними видання, це перше застосування нового механізму, розробленого США та союзниками для постачання Україні зброї з американських запасів із використанням коштів країн НАТО.

Заступник міністра оборони з політичних питань Елбрідж Колбі схвалив два поставки на суму до 500 мільйонів доларів у рамках нового механізму під назвою "Список пріоритетних потреб України", відомого під абревіатурою PURL, повідомили джерела.

У програмі PURL вже акумульовано 2 мільярди доларів31.08.25, 22:35 • 5700 переглядiв

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Елбридж Колбі
Reuters
НАТО
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна