Адміністрація Трампа схвалила перший пакет військової допомоги Україні, профінансований союзниками - ЗМІ
Київ • УНН
Адміністрація Дональда Трампа схвалила перші пакети допомоги США Україні у вигляді постачання зброї. Це перше застосування нового механізму, розробленого США та союзниками для постачання Україні зброї з американських запасів із використанням коштів країн НАТО.
Перші пакети допомоги США у вигляді постачання зброї Україні, надані адміністрацією Дональда Трампа, були схвалені і незабаром можуть бути відправлені, оскільки Вашингтон відновлює постачання зброї Києву — цього разу в рамках нової фінансової угоди з союзниками. Про це повідомили Reuters у вівторок два джерела, знайомі із ситуацією, передає УНН.
Деталі
За даними видання, це перше застосування нового механізму, розробленого США та союзниками для постачання Україні зброї з американських запасів із використанням коштів країн НАТО.
Заступник міністра оборони з політичних питань Елбрідж Колбі схвалив два поставки на суму до 500 мільйонів доларів у рамках нового механізму під назвою "Список пріоритетних потреб України", відомого під абревіатурою PURL, повідомили джерела.
