Військові рф примусово вивезли 50 українців із Сумщини: Лубінець вимагає від москалькової негайно їх повернути
09:21 • 10469 перегляди
Обмеження знято: у межах міста Маяки відновлено рух на автодорозі Одеса — Рені
20 грудня, 17:28 • 25417 перегляди
"Стоїмо там, де стоїмо" - Зеленський про питання територій у мирній угоді
Ексклюзив
20 грудня, 17:18 • 54137 перегляди
На Дніпропетровщині ТЦК випадково намагалося "бусифікувати" нардепа
20 грудня, 17:00 • 59029 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити
20 грудня, 16:36 • 39141 перегляди
Не бачимо передумов: в уряді відповіли, чи зміняться ціни на пальне через удари рф по Одещині
20 грудня, 14:15 • 35110 перегляди
Вибори обговорювали зі США, вони імовірно знають, як допомогти з безпекою, а МЗС уже займається інфраструктурою за кордоном - Зеленський
20 грудня, 11:29 • 35931 перегляди
На росії знову “просів ґрунт”: цього разу разом із магістральним газогономPhoto
20 грудня, 10:44 • 40042 перегляди
Кількість жертв російського удару по Одесі зросла: окупанти також атакували порт міста Південний
20 грудня, 09:25 • 26837 перегляди
Далекобійні дрони СБУ знищили два російські Су-27 на аеродромі Бельбек у КримуPhoto
20 ворожих FPV-дронів за дві хвилини: у Генштабі показали рідкісні кадри боїв у Покровську

Київ • УНН

 • 42 перегляди

25-та окрема повітрянодесантна Січеславська бригада ДШВ оприлюднила відео боїв у Покровську, де українські військові відбили масовану атаку російських FPV-дронів. Попри майже 20 ударних БпЛА за дві хвилини, втрат серед особового складу немає.

20 ворожих FPV-дронів за дві хвилини: у Генштабі показали рідкісні кадри боїв у Покровську

25-та окрема повітрянодесантна Січеславська бригада ДШВ оприлюднила відео боїв у Покровську. На кадрах зафіксовано масовану атаку російських FPV-дронів по позиціях українських військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

російські війська продовжують інтенсивний натиск на нашу оборони у Покровську. Для досягнення мети противник застосовує весь наявний арсенал. Зокрема, масовані атаки FPV-дронами по одній цілі, намагаючись "випалювати" все живе 

- повідомляють у дописі.

Під час одного з боїв бійці 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, пересуваючись приватним сектором міста, потрапили під рій ударів ворожих FPV-дронів. Протягом двох хвилин по групі було запущено по десантнкам майже 20 ударних БпЛА із мінімальними інтервалами: в середньому один дрон кожні три секунди.

Попри інтенсивні атаки, особовий склад бригади втрат не зазнав, а після завершення обстрілу група продовжила виконання бойового завдання.

На відео – кадри від першої особи, що демонструють умови, в яких оборонці Покровська щоденно стримують просування противника. 7 корпус швидкого реагування ДШВ ЗС України 

- йдеться у дописі.

Нагадаємо

Протягом 20 грудня на фронті зафіксовано 235 бойових зіткнень. Противник завдав 70 авіаційних ударів, скинувши 166 керованих бомб, та здійснив 3609 обстрілів.

Алла Кіосак

Війна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Покровськ
Генеральний штаб Збройних сил України
Збройні сили України