20 ворожих FPV-дронів за дві хвилини: у Генштабі показали рідкісні кадри боїв у Покровську
Київ • УНН
25-та окрема повітрянодесантна Січеславська бригада ДШВ оприлюднила відео боїв у Покровську, де українські військові відбили масовану атаку російських FPV-дронів. Попри майже 20 ударних БпЛА за дві хвилини, втрат серед особового складу немає.
25-та окрема повітрянодесантна Січеславська бригада ДШВ оприлюднила відео боїв у Покровську. На кадрах зафіксовано масовану атаку російських FPV-дронів по позиціях українських військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
російські війська продовжують інтенсивний натиск на нашу оборони у Покровську. Для досягнення мети противник застосовує весь наявний арсенал. Зокрема, масовані атаки FPV-дронами по одній цілі, намагаючись "випалювати" все живе
Під час одного з боїв бійці 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, пересуваючись приватним сектором міста, потрапили під рій ударів ворожих FPV-дронів. Протягом двох хвилин по групі було запущено по десантнкам майже 20 ударних БпЛА із мінімальними інтервалами: в середньому один дрон кожні три секунди.
Попри інтенсивні атаки, особовий склад бригади втрат не зазнав, а після завершення обстрілу група продовжила виконання бойового завдання.
На відео – кадри від першої особи, що демонструють умови, в яких оборонці Покровська щоденно стримують просування противника. 7 корпус швидкого реагування ДШВ ЗС України
Нагадаємо
Протягом 20 грудня на фронті зафіксовано 235 бойових зіткнень. Противник завдав 70 авіаційних ударів, скинувши 166 керованих бомб, та здійснив 3609 обстрілів.