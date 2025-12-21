20 вражеских FPV-дронов за две минуты: в Генштабе показали редкие кадры боев в Покровске
Киев • УНН
25-я отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада ДШВ обнародовала видео боев в Покровске, где украинские военные отбили массированную атаку российских FPV-дронов. Несмотря на почти 20 ударных БПЛА за две минуты, потерь среди личного состава нет.
25-я отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада ДШВ обнародовала видео боев в Покровске. На кадрах зафиксирована массированная атака российских FPV-дронов по позициям украинских военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
российские войска продолжают интенсивное давление на нашу оборону в Покровске. Для достижения цели противник применяет весь имеющийся арсенал. В частности, массированные атаки FPV-дронами по одной цели, пытаясь "выжигать" все живое
Во время одного из боев бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, передвигаясь по частному сектору города, попали под рой ударов вражеских FPV-дронов. В течение двух минут по группе было запущено по десантникам почти 20 ударных БпЛА с минимальными интервалами: в среднем один дрон каждые три секунды.
Несмотря на интенсивные атаки, личный состав бригады потерь не понес, а после завершения обстрела группа продолжила выполнение боевой задачи.
На видео – кадры от первого лица, демонстрирующие условия, в которых защитники Покровска ежедневно сдерживают продвижение противника. 7 корпус быстрого реагирования ДШВ ВС Украины
Напомним
В течение 20 декабря на фронте зафиксировано 235 боевых столкновений. Противник нанес 70 авиационных ударов, сбросив 166 управляемых бомб, и совершил 3609 обстрелов.