20 вражеских FPV-дронов за две минуты: в Генштабе показали редкие кадры боев в Покровске

$42.340.00
49.590.00
ukenru
09:49 • 4988 просмотра
Военные рф принудительно вывезли 50 украинцев из Сумской области: Лубинец требует от Москальковой немедленно их вернуть
09:21 • 10417 просмотра
Ограничения сняты: в пределах города Маяки возобновлено движение на автодороге Одесса — Рени
20 декабря, 17:28 • 25375 просмотра
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Эксклюзив
20 декабря, 17:18 • 54082 просмотра
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
20 декабря, 17:00 • 58976 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
20 декабря, 16:36 • 39127 просмотра
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов рф по Одесской области
20 декабря, 14:15 • 35096 просмотра
Выборы обсуждали с США, они вероятно знают, как помочь с безопасностью, а МИД уже занимается инфраструктурой за границей - Зеленский
20 декабря, 11:29 • 35918 просмотра
На россии снова “просел грунт”: на этот раз вместе с магистральным газопроводомPhoto
20 декабря, 10:44 • 40028 просмотра
Число жертв российского удара по Одессе возросло: оккупанты также атаковали порт города Южный
20 декабря, 09:25 • 26835 просмотра
Дальнобойные дроны СБУ уничтожили два российских Су-27 на аэродроме Бельбек в КрымуPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
1.8м/с
86%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Атаки на танкеры "теневого флота" РФ: в NYT назвали основную цель спецопераций Украины21 декабря, 02:17 • 5426 просмотра
песков: путин готов к диалогу с Макроном21 декабря, 03:23 • 4418 просмотра
Удар по наркобизнесу: в Италии задержаны 384 человека и изъято 1,5 тонны наркотиков в ходе масштабной операции21 декабря, 04:30 • 8584 просмотра
Партизаны "АТЕШ" парализовали ключевой железнодорожный узел снабжения оккупантов в ростовской области рфPhoto21 декабря, 05:20 • 13232 просмотра
Операции будут продолжаться: Хегсет отреагировал на захват нефтяного танкера у побережья Венесуэлы07:15 • 10566 просмотра
публикации
Переезд с домашними животными: что следует знать20 декабря, 18:00 • 31415 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить20 декабря, 17:00 • 58972 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 101317 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 73512 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo19 декабря, 11:05 • 81480 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Олег Кипер
Эмманюэль Макрон
Илон Маск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесская область
Одесса
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
"Лицензия на убийство": фильмы о Джеймсе Бонде будут доступны на Netflix в рамках неожиданной сделки с Amazon20 декабря, 19:10 • 12594 просмотра
Супермодель Жизель Бюндхен тайно вышла замуж за своего бойфренда во Флориде20 декабря, 18:35 • 14333 просмотра
Сыну режиссера Роба Райнера диагностировали шизофрению и корректировали лекарства до убийства родителей - СМИ20 декабря, 15:32 • 26663 просмотра
Ахтем Сеитаблаев показал редкие фото с дочерью и внучкой из БельгииPhoto20 декабря, 13:40 • 42581 просмотра
Пять культовых фильмов о Рождестве: что посмотреть в преддверии новогодних праздниковVideo19 декабря, 17:00 • 32716 просмотра
Актуальное
Хранитель
Дипломатка
Шахед-136
Forbes
The New York Times

20 вражеских FPV-дронов за две минуты: в Генштабе показали редкие кадры боев в Покровске

Киев • УНН

 • 14 просмотра

25-я отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада ДШВ обнародовала видео боев в Покровске, где украинские военные отбили массированную атаку российских FPV-дронов. Несмотря на почти 20 ударных БПЛА за две минуты, потерь среди личного состава нет.

20 вражеских FPV-дронов за две минуты: в Генштабе показали редкие кадры боев в Покровске

25-я отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада ДШВ обнародовала видео боев в Покровске. На кадрах зафиксирована массированная атака российских FPV-дронов по позициям украинских военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

российские войска продолжают интенсивное давление на нашу оборону в Покровске. Для достижения цели противник применяет весь имеющийся арсенал. В частности, массированные атаки FPV-дронами по одной цели, пытаясь "выжигать" все живое 

- сообщается в сообщении.

Во время одного из боев бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, передвигаясь по частному сектору города, попали под рой ударов вражеских FPV-дронов. В течение двух минут по группе было запущено по десантникам почти 20 ударных БпЛА с минимальными интервалами: в среднем один дрон каждые три секунды.

Несмотря на интенсивные атаки, личный состав бригады потерь не понес, а после завершения обстрела группа продолжила выполнение боевой задачи.

На видео – кадры от первого лица, демонстрирующие условия, в которых защитники Покровска ежедневно сдерживают продвижение противника. 7 корпус быстрого реагирования ДШВ ВС Украины 

- говорится в сообщении.

Напомним

В течение 20 декабря на фронте зафиксировано 235 боевых столкновений. Противник нанес 70 авиационных ударов, сбросив 166 управляемых бомб, и совершил 3609 обстрелов.

Алла Киосак

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине
Покровск
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Вооруженные силы Украины