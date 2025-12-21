Покровський напрямок залишається найгарячішим: оновлені карти Генштабу

$42.340.00
49.590.00
ukenru
20 грудня, 17:28 • 16861 перегляди
"Стоїмо там, де стоїмо" - Зеленський про питання територій у мирній угоді
Ексклюзив
20 грудня, 17:18 • 37626 перегляди
На Дніпропетровщині ТЦК випадково намагалося "бусифікувати" нардепа
20 грудня, 17:00 • 38458 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити
20 грудня, 16:36 • 28018 перегляди
Не бачимо передумов: в уряді відповіли, чи зміняться ціни на пальне через удари рф по Одещині
20 грудня, 14:15 • 26650 перегляди
Вибори обговорювали зі США, вони імовірно знають, як допомогти з безпекою, а МЗС уже займається інфраструктурою за кордоном - Зеленський
20 грудня, 11:29 • 30963 перегляди
На росії знову “просів ґрунт”: цього разу разом із магістральним газогономPhoto
20 грудня, 10:44 • 34590 перегляди
Кількість жертв російського удару по Одесі зросла: окупанти також атакували порт міста Південний
20 грудня, 09:25 • 26183 перегляди
Далекобійні дрони СБУ знищили два російські Су-27 на аеродромі Бельбек у КримуPhoto
20 грудня, 08:51 • 25333 перегляди
Відключення світла 20 грудня: росіяни знеструмили споживачів у чотирьох областях України
20 грудня, 07:13 • 20594 перегляди
Сили оборони уразили російський корабель "Охотнік" та платформу "Лукойлу" в Каспійському морі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
1м/с
100%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Орбан порівняв Каю Каллас із Гітлером та Наполеоном20 грудня, 21:00 • 11231 перегляди
Затримки зарплат на тлі "військового" зростання економіки: в рф десятки тисяч родин залишаються без доходів - розвідка20 грудня, 21:31 • 6370 перегляди
Зеленський: Україна не повинна шукати альтернативу США, аби примусити рф закінчити війну21 грудня, 00:05 • 4666 перегляди
Посланець путіна розкрив деталі переговорів між рф та США в МаяміVideo01:11 • 13794 перегляди
"Брехня та пропаганда": у розвідці США прокоментували інформацію ЗМІ про плани путіна захопити всю Україну та частину Європи01:44 • 7858 перегляди
Публікації
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати20 грудня, 18:00 • 22396 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити20 грудня, 17:00 • 38484 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 92341 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 65974 перегляди
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 4Photo19 грудня, 11:05 • 74033 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Ілон Маск
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеська область
Одеса
Донецька область
Реклама
УНН Lite
"Ліцензія на вбивство": фільми про Джеймса Бонда будуть доступні на Netflix в межах несподіваної угоди з Amazon20 грудня, 19:10 • 8424 перегляди
Супермодель Жизель Бюндхен таємно вийшла заміж за свого бойфренда у Флориді20 грудня, 18:35 • 10823 перегляди
Сину режисера Роба Райнера діагностували шизофренію і корегували ліки до вбивства батьків - ЗМІ20 грудня, 15:32 • 23085 перегляди
Ахтем Сеітаблаєв показав рідкісні фото з донькою та онукою з БельгіїPhoto20 грудня, 13:40 • 36030 перегляди
П’ять культових фільмів про Різдво: що подивитись напередодні новорічних святVideo19 грудня, 17:00 • 30251 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Forbes
The New York Times
The Guardian

Покровський напрямок залишається найгарячішим: оновлені карти Генштабу

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Протягом 20 грудня на фронті зафіксовано 235 бойових зіткнень. Противник завдав 70 авіаційних ударів, скинувши 166 керованих бомб, та здійснив 3609 обстрілів.

Покровський напрямок залишається найгарячішим: оновлені карти Генштабу

Протягом доби 20 грудня на фронті відбулося 235 бойових зіткнень. Про це повідомляє УНН із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Деталі

Зазначається, що противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 70 авіаційних ударів, скинувши при цьому 166 керованих бомб.

Крім цього, здійснив 3609 обстрілів, з них 94 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2833 дрони-камікадзе

- йдеться у зведенні.

У Генштабі уточнили, що авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Ізюм Харківської області; Дубовики Дніпропетровської області; Преображенка Запорізької області; Снігурівка Миколаївської області. При цьому за минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили район зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та один інший важливий об’єкт російських загарбників.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося дев’ять бойових зіткнень. Крім того, ворог здійснив 104 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема чотири - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили 13 атак противника у районах населених пунктів Сотницький Козачок, Вовчанськ, Приліпка та у бік Ізбицького й Григорівки.

На Куп’янському напрямку відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районі Степової Новоселівки та у бік Нової Кругляківки й Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Рідкодуб, Новоєгорівка, Нововодяне, Зарічне, Середнє, Колодязі та у бік населеного пункту Коровин Яр.

На Слов’янському напрямку наші захисники відбили 12 штурмів окупаційних військ поблизу Дронівки, Сіверська, Виїмки та у бік Закітного.

На Краматорському напрямку противник тричі атакував позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Васюківка, Оріхово-Василівка та Ступочки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 18 атак в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Яблунівка, Русин Яр та у бік Софіївки.

На Покровському напрямку відбулося 72 бойових зіткнення у районах населених пунктів Никанорівка, Шахове, Мирноград, Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новосергіївка, Дачне та у бік Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку Сили оборони зупинили 19 спроб ворога прорвати оборонні рубежі у районах населених пунктів Філія, Зелений Гай, Піддубне, Соснівка, Вербове, Степове, Вишневе та Злагода.

На Гуляйпільському напрямку агресор 17 разів намагався йти вперед на позиції наших військ у районах Варварівки, Зеленого та Гуляйполя.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили три атаки противника у районі Щербаків та у бік Приморського.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив п’ять безрезультатних спроб наблизитись до позицій українських підрозділів.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1130 осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, бойову броньовану машину, 11 артилерійських систем, 116 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 68 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки російських окупантів.

росія веде стратегічний наступ в Україні і для цього збільшила чисельність військ до 710 тисяч осіб - Сирський17.12.25, 12:08 • 3363 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Війна в Україні
Покровськ
Миколаївська область
Харківська область
Ізюм
Дніпропетровська область
Запорізька область
Генеральний штаб Збройних сил України
Гуляйполе
Сіверськ
Костянтинівка
Куп'янськ