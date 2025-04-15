Вбили та спалили розчленоване тіло цивільного: СБУ ідентифікувала трьох окупантів які знущалися з мирних українців на Харківщині

СБУ встановила особи трьох російських військовослужбовців, які скоїли військові злочини у Харкові, зокрема вбивство та розчленування місцевого фермера. Підозрювані також грабували майно, яке намагалися вивезти до росії.