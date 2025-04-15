росія поширила фейкову історію про те, що вона знайшла докази "торгівлі органами українських військових" у Харківській області з
метою дискредитації керівництва України.
СБУ встановила особи трьох російських військовослужбовців, які скоїли військові злочини у Харкові, зокрема вбивство та
розчленування місцевого фермера. Підозрювані також грабували майно, яке намагалися вивезти до росії.
Російські війська атакували щонайменше 18 населених пунктів у Харківській області, спричинивши пожежу та поранення однієї людини.