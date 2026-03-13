Рух трасою М-03 на Харківщині повністю перекрито через підтоплення

Через підтоплення тимчасової переправи на автомобільній дорозі у Харківській області закритий рух для всіх транспортних засобів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції України Олексія Білошицького.

Деталі

Підтоплення сталось на дорозі загального користування державного значення М-03 Київ - Харків - Довжанський км 626+260

Об’їзд здійснюється:

Для легкових транспортних засобів за маршрутом: Харків - Чугуїв - Волохів Яр - Балаклія - Грушуваха - Ізюм.

Для вантажних транспортних засобів за маршрутом: Харків - Мерефа - Златопіль - Лозова - Близнюки - Барвінкове - Ізюм.

Нагадаємо

Нещодавня російська атака спричинила транскордонне забруднення Дністра - виявлено плями технічних мастил, Україна офіційно поінформувала Молдову та проводить спільну координацію дій у межах Дністровської комісії.