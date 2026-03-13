Движение по трассе М-03 в Харьковской области полностью перекрыто из-за подтопления
Киев • УНН
На дороге Киев - Харьков - Должанский из-за затопления переправы запрещено движение транспорта. Для легковых и грузовых автомобилей разработаны отдельные маршруты.
Из-за подтопления временной переправы на автомобильной дороге в Харьковской области закрыто движение для всех транспортных средств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексея Белошицкого.
Детали
Подтопление произошло на дороге общего пользования государственного значения М-03 Киев - Харьков - Должанский км 626+260
Объезд осуществляется:
Для легковых транспортных средств по маршруту: Харьков - Чугуев - Волохов Яр - Балаклея - Грушеваха - Изюм.
Для грузовых транспортных средств по маршруту: Харьков - Мерефа - Златополь - Лозовая - Близнецы - Барвенково - Изюм.
Напомним
