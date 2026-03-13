Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Движение по трассе М-03 в Харьковской области полностью перекрыто из-за подтопления

Киев • УНН

 • 1074 просмотра

На дороге Киев - Харьков - Должанский из-за затопления переправы запрещено движение транспорта. Для легковых и грузовых автомобилей разработаны отдельные маршруты.

Из-за подтопления временной переправы на автомобильной дороге в Харьковской области закрыто движение для всех транспортных средств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексея Белошицкого.

Детали

Подтопление произошло на дороге общего пользования государственного значения М-03 Киев - Харьков - Должанский км 626+260

Объезд осуществляется:

Для легковых транспортных средств по маршруту: Харьков - Чугуев - Волохов Яр - Балаклея - Грушеваха - Изюм.

Для грузовых транспортных средств по маршруту: Харьков - Мерефа - Златополь - Лозовая - Близнецы - Барвенково - Изюм.

Напомним

Недавняя российская атака вызвала трансграничное загрязнение Днестра - обнаружены пятна технических масел, Украина официально проинформировала Молдову и проводит совместную координацию действий в рамках Днестровской комиссии.

Евгений Устименко

ОбществоАвто
Алексей Белошицкий
Война в Украине
Харьковская область
Изюм
Балаклея
Лозовая
Чугуев
Украина
Молдова
Киев
Харьков