Атака рф спричинила транскордонне забруднення Дністра, виявили масляні плями, Україна поінформувала Молдову

Атака рф спричинила транскордонне забруднення Дністра - виявлено плями технічних масел, Україна вже офіційно поінформувала Молдову та проводить спільну координацію дій у межах Дністровської комісії, повідомили у Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства України у четвер, пише УНН.

російська федерація продовжує вчиняти міжнародні екологічні злочини, використовуючи війну, як інструмент руйнування екосистем та створення транскордонних екологічних загроз. 10 березня 2026 року після ракетно-дронової атаки рф по Україні у річці Дністер було виявлено плями технічних масел у районі села Лядова Яришівської сільської територіальної громади Могилів-Подільського району Вінницької області - повідомили у Мінекономіки.

У Мінекономіки зазначили:

За попередніми даними, забруднення Дністра ймовірно пов’язане з витоком технічних (трансформаторних) масел з інфраструктурних об’єктів у районі Дністровської ГЕС у Чернівецькій області, що сталося внаслідок атаки рф 7 березня 2026 року. Забруднення поширилося вниз за течією річки, зокрема у районі села Наславча Республіки Молдова

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України, як зазначається, у межах діяльності Дністровської комісії виступає центральним координатором міжвідомчої та міжнародної взаємодії щодо реагування на цю екологічну загрозу.

З метою оперативної координації дій Мінекономіки, як повідомляється, провело консультації з усіма відповідальними інституціями. Зокрема з ДСНС, Вінницькою та Одеською обласними військовими адміністраціями, ДПС України, ПрАТ "Укргідроенерго", Державним агентством водних ресурсів України та Державною екологічною інспекцією України.

"Мінекономіки розглядає цей інцидент як черговий прояв екологічної агресії рф, що створює загрозу транскордонній водній безпеці та потребує належної міжнародної правової оцінки. росія вкотре підтверджує, що є державою-терористом, яка веде війну не лише проти України, а й проти довкілля. Ураження енергетичної інфраструктури спричинило витік технічних масел у Дністер, що створило транскордонну екологічну загрозу. Україна діє швидко та скоординовано, як на національному рівні, так і у взаємодії з Молдовою, щоб локалізувати забруднення та мінімізувати його наслідки. Водночас такі дії рф мають отримати належну міжнародну правову оцінку", – наголосила заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства Ірина Овчаренко.

У Вінницькій та Одеській областях відбулися засідання комісій ТЕБ та НС, під час яких, як зазначається, "визначено комплекс заходів для локалізації та утилізації забруднення".

"Після узгодження дій з Молдовською стороною підрозділи ДСНС розпочнуть виконання практичних заходів, зокрема встановлення загороджувальних бонових ліній та застосування сорбентів для локалізації й збору маслянистих забруднень", - повідомили у Мінекономіки.

Україна, як сторона договору між Кабінетом міністрів України та урядом Республіки Молдова про співробітництво у сфері охорони і сталого розвитку басейну річки Дністер, "невідкладно та офіційно поінформувала молдовських партнерів про факт транскордонного забруднення", зазначили у Мінекономіки.

Перевірка води

10 березня 2026 року лабораторії Держводагентства та Держекоінспекції, як вказано, "відібрали проби води з Дністра у районах населених пунктів, що перебувають у зоні потенційного впливу забруднення".

Під час відбору проб проведено також візуальне обстеження. "Зокрема, у місті Могилів-Подільський зафіксовано маслянисті плями на поверхні води. У районі села Козлів спостерігалася тонка жирна плівка, а у районі села Нагоряни – характерна масляниста плівка з "райдужним" ефектом уздовж берегової лінії та на значній частині водної поверхні річки. Також відчувався стійкий запах технічних масел", - повідомили у міністерстві.

За результатами вимірювань у районі села Нагоряни зафіксовано перевищення нормативу у 2,5 раза – 0,127 мг/дм³ при допустимій нормі 0,05 мг/дм³ - вказали у Мінекономіки.

Для моніторингу можливого переміщення забруднення у нижню течію Дністра 11 березня 2026 року лабораторія моніторингу вод Південного регіону відібрала додаткові проби води у районі питного водозабору міста Одеса, у селі Маяки та у Дністровському лимані.

12 березня 2026 року відбулося позачергове засідання Дністровської комісії для синхронізації дій українських та молдовських служб щодо локалізації забруднення та мінімізації можливих екологічних наслідків, повідомили у Мінекономіки.

Довідково

Річка Дністер є одним із ключових джерел водопостачання для міст Одеса (Україна) та Кишинів (Республіка Молдова).

Потрапляння технічних масел у водні об’єкти, зазначили у Мінекономіки, становить серйозну загрозу для населення та водних екосистем. Масляниста плівка на поверхні води обмежує доступ кисню та світла до водного середовища, що негативно впливає на водні організми та загальний стан водних екосистем.