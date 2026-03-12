Атака рф вызвала трансграничное загрязнение Днестра, обнаружены масляные пятна, Украина проинформировала Молдову

Атака рф вызвала трансграничное загрязнение Днестра – обнаружены пятна технических масел, Украина уже официально проинформировала Молдову и проводит совместную координацию действий в рамках Днестровской комиссии, сообщили в Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины в четверг, пишет УНН.

российская федерация продолжает совершать международные экологические преступления, используя войну как инструмент разрушения экосистем и создания трансграничных экологических угроз. 10 марта 2026 года после ракетно-дроновой атаки рф по Украине в реке Днестр были обнаружены пятна технических масел в районе села Лядова Ярышевской сельской территориальной громады Могилев-Подольского района Винницкой области - сообщили в Минэкономики.

В Минэкономики отметили:

По предварительным данным, загрязнение Днестра вероятно связано с утечкой технических (трансформаторных) масел с инфраструктурных объектов в районе Днестровской ГЭС в Черновицкой области, что произошло в результате атаки рф 7 марта 2026 года. Загрязнение распространилось вниз по течению реки, в частности в районе села Наславча Республики Молдова

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины, как отмечается, в рамках деятельности Днестровской комиссии выступает центральным координатором межведомственного и международного взаимодействия по реагированию на эту экологическую угрозу.

С целью оперативной координации действий Минэкономики, как сообщается, провело консультации со всеми ответственными институтами. В частности с ГСЧС, Винницкой и Одесской областными военными администрациями, ГПС Украины, ЧАО "Укргидроэнерго", Государственным агентством водных ресурсов Украины и Государственной экологической инспекцией Украины.

"Минэкономики рассматривает этот инцидент как очередное проявление экологической агрессии рф, что создает угрозу трансграничной водной безопасности и требует надлежащей международной правовой оценки. россия в очередной раз подтверждает, что является государством-террористом, которое ведет войну не только против Украины, но и против окружающей среды. Поражение энергетической инфраструктуры привело к утечке технических масел в Днестр, что создало трансграничную экологическую угрозу. Украина действует быстро и скоординировано, как на национальном уровне, так и во взаимодействии с Молдовой, чтобы локализовать загрязнение и минимизировать его последствия. В то же время такие действия рф должны получить надлежащую международную правовую оценку", – подчеркнула заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Ирина Овчаренко.

В Винницкой и Одесской областях состоялись заседания комиссий ТЭБ и ЧС, во время которых, как отмечается, "определен комплекс мер для локализации и утилизации загрязнения".

"После согласования действий с Молдавской стороной подразделения ГСЧС приступят к выполнению практических мер, в частности установке заградительных боновых линий и применению сорбентов для локализации и сбора маслянистых загрязнений", - сообщили в Минэкономики.

Украина, как сторона договора между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Молдова о сотрудничестве в сфере охраны и устойчивого развития бассейна реки Днестр, "безотлагательно и официально проинформировала молдавских партнеров о факте трансграничного загрязнения", отметили в Минэкономики.

Проверка воды

10 марта 2026 года лаборатории Госводагентства и Госэкоинспекции, как указано, "отобрали пробы воды из Днестра в районах населенных пунктов, находящихся в зоне потенциального влияния загрязнения".

Во время отбора проб проведено также визуальное обследование. "В частности, в городе Могилев-Подольский зафиксированы маслянистые пятна на поверхности воды. В районе села Козлов наблюдалась тонкая жирная пленка, а в районе села Нагоряны – характерная маслянистая пленка с "радужным" эффектом вдоль береговой линии и на значительной части водной поверхности реки. Также ощущался стойкий запах технических масел", - сообщили в министерстве.

По результатам измерений в районе села Нагоряны зафиксировано превышение норматива в 2,5 раза – 0,127 мг/дм³ при допустимой норме 0,05 мг/дм³ - указали в Минэкономики.

Для мониторинга возможного перемещения загрязнения в нижнее течение Днестра 11 марта 2026 года лаборатория мониторинга вод Южного региона отобрала дополнительные пробы воды в районе питьевого водозабора города Одесса, в селе Маяки и в Днестровском лимане.

12 марта 2026 года состоялось внеочередное заседание Днестровской комиссии для синхронизации действий украинских и молдавских служб по локализации загрязнения и минимизации возможных экологических последствий, сообщили в Минэкономики.

Справка

Река Днестр является одним из ключевых источников водоснабжения для городов Одесса (Украина) и Кишинев (Республика Молдова).

Попадание технических масел в водные объекты, отметили в Минэкономики, представляет серьезную угрозу для населения и водных экосистем. Маслянистая пленка на поверхности воды ограничивает доступ кислорода и света к водной среде, что негативно влияет на водные организмы и общее состояние водных экосистем.