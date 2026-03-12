Атака рф вызвала трансграничное загрязнение Днестра, обнаружены масляные пятна, Украина проинформировала Молдову

$43.980.1150.930.10
ukenru
Эксклюзив
11:13 • 6104 просмотра
Юрист призвал пересмотреть правила доступа компаний к спецрежиму Defence City
Эксклюзив
09:02 • 15788 просмотра
СБУ поразила один из крупнейших нефтяных узлов на юге рф - НПС "тихорецк"Video
Эксклюзив
07:14 • 26094 просмотра
Украинцы отменяют запланированные поездки - куда еще можно поехать в отпуск
Эксклюзив
11 марта, 19:47 • 37011 просмотра
Угрозы нефтью по $200 за баррель - к каким ценам на топливо готовиться украинцам
11 марта, 15:03 • 53731 просмотра
Инфляция ускорилась до 7,6% - как подорожали продукты и топливоPhoto
11 марта, 14:45 • 52329 просмотра
Нафтогаз: рф второй день атакует нефтяную инфраструктуру на юге, причина очевидна - блокирование поставок нероссийской нефти в Европу
Эксклюзив
11 марта, 13:06 • 42008 просмотра
Истории бывших пациентов клиники Odrex, которые больше всего поразили активистов StopOdrex
Эксклюзив
11 марта, 12:47 • 44908 просмотра
НАПК проверит образ жизни заместителя главы таможни Суворова в случае соответствующего обращения
11 марта, 09:10 • 37682 просмотра
Убийство Андрея Парубия - дело передано в суд, задержанному грозит пожизненное заключениеPhotoVideo
11 марта, 08:06 • 40003 просмотра
НБУ обеспечил банки миллионами валюты после захвата инкассаторов в Венгрии - говорит, запас наличными "достаточный"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+15°
3м/с
39%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
российское правительство планирует сократить бюджетные расходы на 10% из-за падения доходов от экспорта энергоносителей12 марта, 03:45 • 13724 просмотра
В Техасе казнили мужчину за жестокое убийство девушки и ребенка в 2013 году12 марта, 04:05 • 14935 просмотра
КСИР совместно с "Хезболлой" начал сороковую волну массированных атак на Израиль и американские базы12 марта, 04:29 • 15813 просмотра
Шесть судов атакованы в Персидском и Ормузском проливах, погиб моряк12 марта, 05:41 • 32536 просмотра
Харьков и область подверглись ночной атаке рф дронами, враг повторно ударил по спасателямPhoto07:59 • 18395 просмотра
публикации
Как земельная схема под клиникой Odrex бьет по карману каждого одесситаPhoto11:29 • 9732 просмотра
Овощи на подоконнике - что можно вырастить и когда стоит сажать09:55 • 13866 просмотра
Куда поехать на выходные: топ-10 интересных локаций Житомирщины для короткого путешествияPhoto11 марта, 16:24 • 43156 просмотра
Конфликт на Ближнем Востоке может создать профицит зерна в Украине - эксперт11 марта, 13:32 • 47672 просмотра
В Европе стремительно растут цены на топливо, в Украине подорожание пока сдержаннее11 марта, 13:14 • 51188 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Оксен Лисовой
Николь Кидман
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Ирак
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Николь Кидман впервые прокомментировала свой разрыв с Китом Урбаном12:00 • 4246 просмотра
Легендарная мама Майкла Джексона впервые за долгое время показалась публике11 марта, 23:05 • 35769 просмотра
День рождения Чака Норриса: топ фильмов звезды культовых боевиковVideo11 марта, 17:32 • 24882 просмотра
Виталий Козловский временно остановил концерты из-за болезни: что случилось с артистом11 марта, 15:51 • 24318 просмотра
Микки Рурка выселили из арендованного дома в Лос-Анджелесе после решения суда11 марта, 14:04 • 26304 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Фильм
Сериал

Атака рф вызвала трансграничное загрязнение Днестра, обнаружены масляные пятна, Украина проинформировала Молдову

Киев • УНН

 • 1586 просмотра

Атака рф на Днестровскую ГЭС привела к трансграничному загрязнению реки техническими маслами. Украина и Молдова координируют действия по очистке воды.

Атака рф вызвала трансграничное загрязнение Днестра, обнаружены масляные пятна, Украина проинформировала Молдову

Атака рф вызвала трансграничное загрязнение Днестра – обнаружены пятна технических масел, Украина уже официально проинформировала Молдову и проводит совместную координацию действий в рамках Днестровской комиссии, сообщили в Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины в четверг, пишет УНН.

российская федерация продолжает совершать международные экологические преступления, используя войну как инструмент разрушения экосистем и создания трансграничных экологических угроз. 10 марта 2026 года после ракетно-дроновой атаки рф по Украине в реке Днестр были обнаружены пятна технических масел в районе села Лядова Ярышевской сельской территориальной громады Могилев-Подольского района Винницкой области

- сообщили в Минэкономики.

В Минэкономики отметили:

По предварительным данным, загрязнение Днестра вероятно связано с утечкой технических (трансформаторных) масел с инфраструктурных объектов в районе Днестровской ГЭС в Черновицкой области, что произошло в результате атаки рф 7 марта 2026 года. Загрязнение распространилось вниз по течению реки, в частности в районе села Наславча Республики Молдова

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины, как отмечается, в рамках деятельности Днестровской комиссии выступает центральным координатором межведомственного и международного взаимодействия по реагированию на эту экологическую угрозу.

С целью оперативной координации действий Минэкономики, как сообщается, провело консультации со всеми ответственными институтами. В частности с ГСЧС, Винницкой и Одесской областными военными администрациями, ГПС Украины, ЧАО "Укргидроэнерго", Государственным агентством водных ресурсов Украины и Государственной экологической инспекцией Украины.

"Минэкономики рассматривает этот инцидент как очередное проявление экологической агрессии рф, что создает угрозу трансграничной водной безопасности и требует надлежащей международной правовой оценки. россия в очередной раз подтверждает, что является государством-террористом, которое ведет войну не только против Украины, но и против окружающей среды. Поражение энергетической инфраструктуры привело к утечке технических масел в Днестр, что создало трансграничную экологическую угрозу. Украина действует быстро и скоординировано, как на национальном уровне, так и во взаимодействии с Молдовой, чтобы локализовать загрязнение и минимизировать его последствия. В то же время такие действия рф должны получить надлежащую международную правовую оценку", – подчеркнула заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Ирина Овчаренко.

В Винницкой и Одесской областях состоялись заседания комиссий ТЭБ и ЧС, во время которых, как отмечается, "определен комплекс мер для локализации и утилизации загрязнения".

"После согласования действий с Молдавской стороной подразделения ГСЧС приступят к выполнению практических мер, в частности установке заградительных боновых линий и применению сорбентов для локализации и сбора маслянистых загрязнений", - сообщили в Минэкономики.

Украина, как сторона договора между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Молдова о сотрудничестве в сфере охраны и устойчивого развития бассейна реки Днестр, "безотлагательно и официально проинформировала молдавских партнеров о факте трансграничного загрязнения", отметили в Минэкономики.

Проверка воды

10 марта 2026 года лаборатории Госводагентства и Госэкоинспекции, как указано, "отобрали пробы воды из Днестра в районах населенных пунктов, находящихся в зоне потенциального влияния загрязнения".

Во время отбора проб проведено также визуальное обследование. "В частности, в городе Могилев-Подольский зафиксированы маслянистые пятна на поверхности воды. В районе села Козлов наблюдалась тонкая жирная пленка, а в районе села Нагоряны – характерная маслянистая пленка с "радужным" эффектом вдоль береговой линии и на значительной части водной поверхности реки. Также ощущался стойкий запах технических масел", - сообщили в министерстве.

По результатам измерений в районе села Нагоряны зафиксировано превышение норматива в 2,5 раза – 0,127 мг/дм³ при допустимой норме 0,05 мг/дм³

- указали в Минэкономики.

Для мониторинга возможного перемещения загрязнения в нижнее течение Днестра 11 марта 2026 года лаборатория мониторинга вод Южного региона отобрала дополнительные пробы воды в районе питьевого водозабора города Одесса, в селе Маяки и в Днестровском лимане.

12 марта 2026 года состоялось внеочередное заседание Днестровской комиссии для синхронизации действий украинских и молдавских служб по локализации загрязнения и минимизации возможных экологических последствий, сообщили в Минэкономики.

Справка

Река Днестр является одним из ключевых источников водоснабжения для городов Одесса (Украина) и Кишинев (Республика Молдова).

Попадание технических масел в водные объекты, отметили в Минэкономики, представляет серьезную угрозу для населения и водных экосистем. Маслянистая пленка на поверхности воды ограничивает доступ кислорода и света к водной среде, что негативно влияет на водные организмы и общее состояние водных экосистем.

Юлия Шрамко

ОбществоВойна в УкраинеПогода и окружающая среда
Село
Животные
Техника
Энергетика
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Государственная граница Украины
Электроэнергия
Черновицкая область
Кишинёв
Винницкая область
Укргидроэнерго
Одесская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Государственная пограничная служба Украины
Украина
Молдова
Одесса