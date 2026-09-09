Уряд спрямував майже 400 млн грн на відновлення 11 будинків на Харківщині

Кабінет міністрів спрямував майже 400 млн грн на відновлення 11 житлових будинків у Харкові, Дергачах, Ізюмі, Балаклії та Чугуєві. Як повідомив прем'єр Сергій Корецький, основний етап робіт запланований на 2026–2027 роки, передає УНН.

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За словами Корецького, у межах наявного фінансування Фонду ліквідації наслідків збройної агресії забезпечують відновлення пошкодженого житла на Харківщині.

Уряд спрямував майже 400 млн грн передбаченого в бюджеті фінансування на відновлення 11 житлових будинків у Харкові, Дергачах, Ізюмі, Балаклії та Чугуєві. Основний етап робіт запланований на 2026–2027 роки - додав прем'єр.

Він додав, що російські атаки тривають, тому потрібно оперативно реагувати на нові руйнування та завершувати вже розпочаті роботи. Особливо це важливо для прифронтових громад, щоб люди могли повертатися до своїх домівок і залишатися жити у своїх громадах.

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