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Суд Євросоюзу відхилив позов Угорщини щодо заморожених активів рф - Reuters

Київ • УНН

 • 4946 перегляди

Суд ЄС відхилив позов Угорщини проти використання надприбутків від заморожених активів рф для військової підтримки України. Будапешт неодноразово оскаржував механізм фінансування.

Суд Євросоюзу відхилив позов Угорщини щодо заморожених активів рф - Reuters

Загальний суд Європейського Союзу відхилив позов Угорщини проти рішення ЄС про використання надзвичайних прибутків від заморожених активів російського центрального банку на потреби Сил оборони України. Це рішення було ухвалено в середу, 9 вересня, повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Загальний суд ЄС - другий за значенням судовий орган блоку - зазначив, що не уповноважений вести цю справу. Угорщина намагалася оскаржити рішення Євросоюзу спрямовувати надприбутки від заморожених російських активів на військову підтримку України, однак суд відхилив цю позовну заяву.

Додатково

Це не перша спроба Угорщини оскаржити механізм фінансування України коштом заморожених російських активів. Офіційний Будапешт вже подавав до суду ЄС позов проти рішення Ради ЄС спрямувати майже всі надходження від оподаткування прибутків заморожених активів через Європейський фонд миру, який компенсує країнам-членам витрати на військову допомогу Силам оборони України.

Нагадаємо

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що Будапешт виступає проти  прискореного процесу вступу будь-якої країни-кандидата до Європейського Союзу. Відповідно, йдеться і про Україну також.

Водночас влада Угорщини на чолі з прем’єр-міністром Петером Мадяром засудила агресію росії й підтримала суверенітет України.

Євген Устименко

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Reuters
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Україна