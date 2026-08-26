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Нова влада Угорщини визнала росію загрозою для Європи та світу - Spiegel

Київ • УНН

 • 132 перегляди

Угорщина засудила агресію росії й підтримала суверенітет України. Документ відображає розрив із проросійським курсом Віктора Орбана.

Нова влада Угорщини визнала росію загрозою для Європи та світу - Spiegel

Влада Угорщини на чолі з прем’єр-міністром Петером Мадяром знову вважає росію загрозою. Про це повідомляє УНН з посиланням на Spiegel.

Деталі

Впродовж багатьох років Угорщина на чолі з прем’єр-міністром Віктором Орбаном вважалася "козирною картою москви" в ЄС. Однак через кілька місяців після відставки Віктора Орбана, нова влада у Будапешті офіційно закріпила у письмовій формі нову зовнішньополітичну орієнтацію.

Уряд Мадяра розриває із зовнішньополітичною лінією попереднього уряду під керівництвом правопопуліста Віктора Орбана, який був лояльним прихильником росії та її президента володимира путіна. Орбан неодноразово пом’якшував або перешкоджав санкціям ЄС проти росії та проводив кампанії наклепу проти України. Цей курс також призвів до ізоляції Угорщини всередині ЄС

- йдеться в публікації.

Даний документ є керівними принципами для угорської делегації на Генеральній Асамблеї ООН у вересні.

Угорщина засуджує російську військову агресію та повністю підтримує суверенітет України та її територіальну цілісність у межах міжнародно визнаних кордонів. Поведінка росії становить загрозу для Угорщини, Європи та світового порядку. Будапешт підтримує всі зусилля, які приведуть до переговорів щодо стійкого миру та довгострокових гарантій безпеки для України

- зазначили журналісти.

Нагадаємо

Парламент Угорщини схвалив зміни до конституції країни, якими заборонив прем'єр-міністру перебувати на чолі уряду більше восьми років. Зокрема, це стосується Віктора Орбана.

Євген Устименко

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