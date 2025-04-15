Der Spiegel

Журналісти виявили у відкритому доступі номери телефонів, електронні адреси та паролі американських посадовців. Це становить значні ризики кібератак та доступу до інформації.
Лідер ХДС Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина не може мати власної ядерної зброї через міжнародні договори. Він пропонує обговорити з Францією та Британією інтеграцію їхньої ядерної зброї в захист Європи.
Глава МЗС Німеччини Бербок виступила проти скорочення фінансування поставок зброї Україні з 7 млрд євро. Вона також розкритикувала використання рф "тіньового флоту" в Балтійському морі.
Книга екс-канцлерки Німеччини "Свобода" продалася тиражем понад 200 тисяч примірників за перший тиждень. 736-сторінкові мемуари, написані разом з Беате Бауманн.
Ураган Кірк рухається через Атлантику до Західної та Центральної Європи. Очікується, що він досягне континенту в середині або наприкінці наступного тижня, потенційно загрожуючи Німеччині та Франції.
Президент США Джо Байден відвідає Німеччину 10-12 жовтня. Очікується чотиристороння зустріч лідерів США, Німеччини, Франції та Британії для обговорення підтримки України.
Міністр оборони Німеччини сподівається на збільшення бюджету для постачання зброї Україні. Очікується додаткова сума у кілька сотень мільйонів євро, яка буде використана для подальшої військової підтримки.
На авіабазі НАТО в Гайленкірхені розслідують випадок можливого забруднення питної води. Раніше подібний інцидент стався у казармах ВПС ФРН під Кельном, де могли отруїти воду.
Важко пораненого чоловіка знайшли у спільному житлі в Ростоку. Через деякий час 46-річний українець помер.
У місті Крев частково обвалився готель, під уламками знайдено тіло. 8 людей, включно з дитиною, залишаються під завалами, деякі серйозно постраждали. На місці працюють 250 рятувальників.
Німеччина готується розгорнути до 800 000 військовослужбовців і 200 000 одиниць техніки на східному фланзі НАТО на випадок нападу Росії на країну Альянсу.
Німеччина розробляє секретний план розгортання до 800 000 військовослужбовців НАТО і 200 000 одиниць техніки через автомагістраль А2 до Східної Європи на випадок нападу Росії на східний фланг Альянсу.
Міністерство оборони Німеччини планує замовити у Diehl Defense і Nammo Raufoss до 2,35 млн артилерійських снарядів на суму до 15 млрд євро, причому деякі снаряди, призначені для України і партнерів по НАТО.
Згідно з опитуванням, проведеним KPMG та Німецько-українською торгово-промисловою палатою, німецькі компанії в Україні планують нові інвестиції, але стурбовані війною, загрозами безпеці та корупцією.
Рівень води в річках на півдні Німеччини поступово знижується після повеней, а німецька метеорологічна служба скасовує попередження про несприятливі погодні умови в регіоні.
У кількох районах Баварії оголошена надзвичайна ситуація через високий рівень води у річках. У кількох населених пунктах почалася евакуація, свої домівки залишили щонайменш 150 осіб.
Латвія відкидає дискусії про розміщення військ в Україні, але підтримує право України завдавати ударів по законних військових об'єктах в росії за допомогою наданої зброї, якщо це необхідно для захисту від російської агресії.
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус представив план створення нової моделі військової служби, що базуватиметься переважно на добровільній службі, без відновлення обов'язкового військового призову.
Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо виключає відправку фінських військ в Україну, підкреслюючи, що Фінляндія продовжуватиме підтримувати Україну через постачання зброї та військову підготовку на прохання України.
Країни Балтії можуть відправити війська в Україну, якщо росія здійснить стратегічний прорив через недостатню підтримку Заходу.
Україна отримала систему ППО IRIS-T від Німеччини. Загалом Берлін обіцяв Україні дев’ять IRIS-T SLM та одинадцять IRIS-T SLS, але виробники встигають за темпами, які задають умови війни.
Колишній президент США Дональд Трамп не буде виступати в якості свідка на своєму історичному кримінальному процесі в Нью-Йорку, пов'язаному з виплатами, виробленими порноактрисі Стормі Деніелс в 2016 році.
У Новій Каледонії спалахнули заворушення через зміни у виборчому законодавстві, які, на думку прихильників незалежності, послаблять вплив місцевого населення, що призвело до блокування доріг, скасування авіарейсів і мобілізації 600 озброєних жандармів.
За чутками, які наводить Der Spiegel, Байден може вийти з виборчих перегонів на користь Мішель Обами, яка може бути висунута на партійному з'їзді в серпні.
Ізраїль закрив прикордонний контрольно-пропускний пункт Керем-Шалом, основний пункт в'їзду гуманітарної допомоги в Газу, після того, як палестинські бойовики обстріляли його ракетами з території Гази.
Військова операція ЄС у Червоному морі стикається з проблемами через недостатню кількість сил: лише 3 фрегати не в змозі надійно захистити торгові судна від нападів хуситів у Баб-ель-Мандебській протоці.
Жителі Папуа-Нової Гвінеї відкидають коментарі Байдена про канібалізм, закликаючи його зосередитися на ліквідації залишків Другої світової війни замість того, щоб робити образливі зауваження про їхній народ.
У Німеччині заарештували трьох підозрюваних у шпигунстві на користь Китаю, вони нібито передавали китайській спецслужбі інформацію про військові технології.
Хакери викрали близько 19 000 технічних файлів Volkswagen за 5 років з 2010 по 2015 рік, включаючи дані про двигуни внутрішнього згоряння, коробки передач, електромобілі та акумулятори.
Міністр закордонних справ Німеччини викликав російського посла на тлі підозр, що російські агенти планують диверсії на німецькій території, попередивши путіна, щоб він не приносив свій терор до Німеччини.