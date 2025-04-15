Der Spiegel

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 18154 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 128879 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 123410 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 124837 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 123723 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127070 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 190015 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76708 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 163962 перегляди

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Журналісти виявили у відкритому доступі номери телефонів, електронні адреси та паролі американських посадовців. Це становить значні ризики кібератак та доступу до інформації.

Новини Світу • 27 березня, 01:51 • 21172 перегляди

ФРН не може мати власної ядерної зброї, але варто обговорити її спільне використання з Францією та Британією - Мерц

Лідер ХДС Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина не може мати власної ядерної зброї через міжнародні договори. Він пропонує обговорити з Францією та Британією інтеграцію їхньої ядерної зброї в захист Європи.

Новини Світу • 9 березня, 16:11 • 26981 перегляди

Німеччина може скоротити військову допомогу Україні: Бербок виступила проти

Глава МЗС Німеччини Бербок виступила проти скорочення фінансування поставок зброї Україні з 7 млрд євро. Вона також розкритикувала використання рф "тіньового флоту" в Балтійському морі.

Політика • 12 січня, 19:08 • 48023 перегляди

Книжка Ангели Меркель стала бестселером на старті: вже продали понад 200 тис. примірників

Книга екс-канцлерки Німеччини "Свобода" продалася тиражем понад 200 тисяч примірників за перший тиждень. 736-сторінкові мемуари, написані разом з Беате Бауманн.

Новини Світу • 5 грудня, 18:50 • 25734 перегляди

Ураган Кірк наближається до Європи: Німеччині загрожує потужний шторм

Ураган Кірк рухається через Атлантику до Західної та Центральної Європи. Очікується, що він досягне континенту в середині або наприкінці наступного тижня, потенційно загрожуючи Німеччині та Франції.

Новини Світу • 6 жовтня, 12:12 • 20669 перегляди

У Німеччині відбудеться зустріч лідерів США, Німеччини, Франції та Британії. Говоритимуть про допомогу Україні - ЗМІ

Президент США Джо Байден відвідає Німеччину 10-12 жовтня. Очікується чотиристороння зустріч лідерів США, Німеччини, Франції та Британії для обговорення підтримки України.

Політика • 24 вересня, 17:54 • 19413 перегляди

Пісторіус сподівається на додаткове фінансування для військової допомоги Україні

Міністр оборони Німеччини сподівається на збільшення бюджету для постачання зброї Україні. Очікується додаткова сума у кілька сотень мільйонів євро, яка буде використана для подальшої військової підтримки.

Війна • 17 вересня, 20:41 • 77801 перегляди

На ще одній авіабазі Німеччини розслідують можливу диверсію: що відомо

На авіабазі НАТО в Гайленкірхені розслідують випадок можливого забруднення питної води. Раніше подібний інцидент стався у казармах ВПС ФРН під Кельном, де могли отруїти воду.

Новини Світу • 14 серпня, 13:28 • 18456 перегляди

Українець помер у притулку для біженців у Німеччині - ЗМІ

Важко пораненого чоловіка знайшли у спільному житлі в Ростоку. Через деякий час 46-річний українець помер.

Кримінал та НП • 12 серпня, 19:05 • 30824 перегляди

У Німеччині частково обвалився готель: щонайменше один загиблий, під завалами є люди

У місті Крев частково обвалився готель, під уламками знайдено тіло. 8 людей, включно з дитиною, залишаються під завалами, деякі серйозно постраждали. На місці працюють 250 рятувальників.

Новини Світу • 7 серпня, 07:40 • 18387 перегляди

Німеччина готується до передислокації сотень тисяч військових на східний фланг НАТО

Німеччина готується розгорнути до 800 000 військовослужбовців і 200 000 одиниць техніки на східному фланзі НАТО на випадок нападу Росії на країну Альянсу.

Війна • 14 липня, 02:30 • 110263 перегляди

Німеччина розробляє план перекидання військ у разі нападу Росії на НАТО

Німеччина розробляє секретний план розгортання до 800 000 військовослужбовців НАТО і 200 000 одиниць техніки через автомагістраль А2 до Східної Європи на випадок нападу Росії на східний фланг Альянсу.

Війна • 13 липня, 22:11 • 103694 перегляди

Німеччина планує замовити понад 2 мільйони снарядів, частину із них можуть передати Україні - ЗМІ

Міністерство оборони Німеччини планує замовити у Diehl Defense і Nammo Raufoss до 2,35 млн артилерійських снарядів на суму до 15 млрд євро, причому деякі снаряди, призначені для України і партнерів по НАТО.

Політика • 25 червня, 13:29 • 21810 перегляди

43% німецьких компаній готові інвестувати мільярди євро у відбудову України

Згідно з опитуванням, проведеним KPMG та Німецько-українською торгово-промисловою палатою, німецькі компанії в Україні планують нові інвестиції, але стурбовані війною, загрозами безпеці та корупцією.

Війна • 11 червня, 02:01 • 113467 перегляди

Ситуація з повенями на півдні Німеччини поліпшується, рівень води знижується

Рівень води в річках на півдні Німеччини поступово знижується після повеней, а німецька метеорологічна служба скасовує попередження про несприятливі погодні умови в регіоні.

Новини Світу • 4 червня, 05:58 • 28026 перегляди

На півдні Німеччини сталась масштабна повінь: декілька районів евакуювали

У кількох районах Баварії оголошена надзвичайна ситуація через високий рівень води у річках. У кількох населених пунктах почалася евакуація, свої домівки залишили щонайменш 150 осіб.

Новини Світу • 1 червня, 17:40 • 47843 перегляди

Наразі це не обговорення: голова МЗС Латвії відкинула дискусії про можливу відправку військ до України

Латвія відкидає дискусії про розміщення військ в Україні, але підтримує право України завдавати ударів по законних військових об'єктах в росії за допомогою наданої зброї, якщо це необхідно для захисту від російської агресії.

Політика • 30 травня, 16:25 • 23573 перегляди

У Німеччині передумали відновлювати військовий призов

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус представив план створення нової моделі військової служби, що базуватиметься переважно на добровільній службі, без відновлення обов'язкового військового призову.

Новини Світу • 28 травня, 08:28 • 21023 перегляди

Прем'єр Фінляндії про відправку військових до України: не вважаю такий сценарій можливим

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо виключає відправку фінських військ в Україну, підкреслюючи, що Фінляндія продовжуватиме підтримувати Україну через постачання зброї та військову підготовку на прохання України.

Війна • 28 травня, 07:59 • 20930 перегляди

Країни Балтії не виключають відправку військ в Україну у разі різкого погіршення ситуації на фронті - Spiegel

Країни Балтії можуть відправити війська в Україну, якщо росія здійснить стратегічний прорив через недостатню підтримку Заходу.

Війна • 26 травня, 14:50 • 101008 перегляди

Україна отримала від Німеччини нову систему ППО IRIS-T - ЗМІ

Україна отримала систему ППО IRIS-T від Німеччини. Загалом Берлін обіцяв Україні дев’ять IRIS-T SLM та одинадцять IRIS-T SLS, але виробники встигають за темпами, які задають умови війни.

Війна • 24 травня, 18:02 • 21535 перегляди

Дональд Трамп не буде давати свідчення у справі про "чорну бухгалтерію"

Колишній президент США Дональд Трамп не буде виступати в якості свідка на своєму історичному кримінальному процесі в Нью-Йорку, пов'язаному з виплатами, виробленими порноактрисі Стормі Деніелс в 2016 році.

Новини Світу • 22 травня, 07:04 • 42992 перегляди

Вже майже тиждень у Новій Каледонії відбуваються протести: у чому причина заворушень

У Новій Каледонії спалахнули заворушення через зміни у виборчому законодавстві, які, на думку прихильників незалежності, послаблять вплив місцевого населення, що призвело до блокування доріг, скасування авіарейсів і мобілізації 600 озброєних жандармів.

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Байден може знятись з виборчих перегонів на користь Мішель Обами - ЗМІ

За чутками, які наводить Der Spiegel, Байден може вийти з виборчих перегонів на користь Мішель Обами, яка може бути висунута на партійному з'їзді в серпні.

Новини Світу • 6 травня, 06:46 • 28738 перегляди

Ізраїль закрив ключовий пункт перетину кордону з сектором Газа, після обстрілу зі сторони Палестини

Ізраїль закрив прикордонний контрольно-пропускний пункт Керем-Шалом, основний пункт в'їзду гуманітарної допомоги в Газу, після того, як палестинські бойовики обстріляли його ракетами з території Гази.

Новини Світу • 5 травня, 15:14 • 25138 перегляди

У ЄС бракує кораблів для військової операції у Червоному морі - ЗМІ

Військова операція ЄС у Червоному морі стикається з проблемами через недостатню кількість сил: лише 3 фрегати не в змозі надійно захистити торгові судна від нападів хуситів у Баб-ель-Мандебській протоці.

Новини Світу • 5 травня, 10:54 • 28471 перегляди

У Папуа-Новій Гвінеї здивовані історією Байдена про канібалізм - це "момент неясності", відповів прем'єр-міністр

Жителі Папуа-Нової Гвінеї відкидають коментарі Байдена про канібалізм, закликаючи його зосередитися на ліквідації залишків Другої світової війни замість того, щоб робити образливі зауваження про їхній народ.

Новини Світу • 22 квітня, 11:58 • 65004 перегляди

У Німеччині заарештовано трьох підозрюваних у шпигунстві на користь Китаю

У Німеччині заарештували трьох підозрюваних у шпигунстві на користь Китаю, вони нібито передавали китайській спецслужбі інформацію про військові технології.

Новини Світу • 22 квітня, 09:19 • 46306 перегляди

Хакери роками крали технічні дані у Volkswagen

Хакери викрали близько 19 000 технічних файлів Volkswagen за 5 років з 2010 по 2015 рік, включаючи дані про двигуни внутрішнього згоряння, коробки передач, електромобілі та акумулятори.

Кримінал та НП • 22 квітня, 02:19 • 33826 перегляди

"Ми не дозволимо путіну принести свій терор у Німеччину": Бербок про виклик російського посла

Міністр закордонних справ Німеччини викликав російського посла на тлі підозр, що російські агенти планують диверсії на німецькій території, попередивши путіна, щоб він не приносив свій терор до Німеччини.

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